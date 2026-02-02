Άρης Betsson: Η εξαιρετική εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Άρης Betsson νίκησε τον Παναθηναϊκό με 102-95 στην παράταση σε μία ματσάρα διαφήμιση για το μπάσκετ στην 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η ομάδα του Μίλιτσιτς είχε σε πολύ καλή μέρα τους Μήτρου-Λονγκ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Πλέον οι «πράσινοι» έμειναν πίσω από τον Ολυμπιακό με δύο νίκες και δεν τους φτάνει πλέον η νίκη στο ΟΑΚΑ απέναντι στους «ερυθρόλευκους», καθώς ψάχνουν ακόμα μία ήττα της ομάδας του Πειραιά στα εναπομείναντα παιχνίδια της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» έχασαν στο πρωτάθλημα και πάλι σε ματς πλην του Ολυμπιακού από τον ίδιο αντίπαλο (Άρη) μετά από 727 μέρες. Συγκεκριμένα στις 5/2 του 2024 ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί και πάλι από τον Άρη Betsson με 73-70.

Η απίθανη εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο

Στο παιχνίδι ο Άρης Betsson είχε σε πολύ καλή μέρα τον δανεικό από τον Ολυμπιακό, Κώστα Αντετοκούνμπο ο οποίος είχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ενώ είχε και κάποια μπλοκ για… highlights.

Ο Έλληνας ψηλός τον οποίο ο Εργκίν Αταμάν είχε διώξει από τον Παναθηναϊκό στα μέσα της περυσινής σεζόν από τους πράσινους, με τον Αντετοκούνμπο να πηγαίνει στη Μούρθια στο δεύτερο μισό της περυσινής σεζόν.