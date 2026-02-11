Κλουζ – Άρης Betsson 111-92: Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup με βαριά ήττα (vid)

Όταν πας για «τελικό» και δέχεσαι 111 πόντους, είναι αδύνατο να κερδίσεις. Ο Άρης Betsson παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στη Ρουμανία, απέναντι στην Κλουζ κι έτσι ηττήθηκε με 111-92 και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο φετινό EuroCup. Εντυπωσιακή η παρουσία των οπαδών του «Αυτοκράτορα» καθώς πάνω από 500 βρέθηκαν στο πλευρό του και δεν σταμάτησαν να φωνάζουν.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ολοκληρώνει την παρουσία της στον Α’ όμιλο στην 7η θέση, με ρεκόρ 8-10, την ώρα που η αντίπαλός του προκρίθηκε στα πλέι οφ ως 6η με απολογισμό 9-9.

Οι νικητές είχαν μια «4άδα φωτιά» με τον Γκουζμαν να έχει 19 πόντους, τον Μόλιναρ 20, τον Ράσελ 19 και τον Κρικ 16, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Γούντμπερι και Μίλετιτς με 11 έκαστος.

Παράλληλα τα μόλις 7 λάθη για 28 ασίστ, δείχνουν το πόσο κακή άμυνα έπαιξε ο Άρης, όπως και τα υψηλά ποσοστά σε δίποντα (25/40, 62,5%) και τρίποντα (14/34, 41,2%).

Από την πλευρά της η ομάδα του Μίλιτσιτς υπέπεσε σε σωρεία λαθών (22), σούταρε μόλις 4/8 τρίποντα, ενώ είχαν μοναδική αξιόπιστη «πηγή» πόντων των Μπράις Τζόουνς με 24 πόντους. Ο Κουλμπόκα ναι μεν τελείωσε με 18 όμως οι περισσότεροι μπήκαν όταν το ματς είχε κριθεί σε μεγάλο βαθμό.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Άρη (προηγήθηκε με 1-9 στο 3′) δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Οι κιτρινόμαυροι στα υπόλοιπα 7 λεπτά δέχθηκαν 30(!) πόντους (συνολικά 31 δηλαδή στο 10′) απόρροια της κακής τους, άμυνας, των λαθών και γενικότερα της έλλειψης ενέργειας που παρουσίασαν.,

Κουζμαν και Κρικ με 11 και 8 πόντους αντίστοιχα έκαναν μεγάλη ζημιά, με το μονο θετικά για τον Άρη να είναι οι 21 πόντοι που σημείωσε στην πρώτη περίοδο, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Τζόουνς με 6.

Παρόμοια εικόνα του ματς και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Ρουμάνοι στο μεγαλύτερο μέρος σκόραραν με ευκολία (αρκετές οι φορές που πέτυχαν καλάθι και φάουλ) κι έτσι η διαφορά εκτοξεύθηκε ακόμη και στους 18 πόντους (55-37 στο 19′). Είναι χαρακτηριστικό ότι κι ο Γούντμπερι που ως εκείνη τη στιγμή ήταν άποντος, ευστόχησε σε δύο σερί τριποντα.

Εν τέλει ο Άρης κατάφερε να «μαζέψει» κάπως την κατάσταση στο τελευταίο λεπτό πριν την ανάπαυλα, χάρη σε δύο σερί τρίποντα (55-43), ωστόσο το πρόβλημα της ομάδας του Μίλιτσιτς ήταν είχε «χάσει το μυαλό» της και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Δυστυχώς όποιοι περίμεναν η ομάδα του Μίλιτσιτς να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο περίμενε μάταια. Η Κλουζ σταθεροποίησε το προβάδισμά της στα όρια των 15-20 πόντων στο μεγαλύτερο διάστημα, με τον Άρη να μην μπορεί να πλησιάσει πέραν των 12 πόντων (66-54 23′).

Όποτε οι κιτρινόμαυροι έκαναν οτι πλησιάζουν, οι Ρουμάνοι έβρισκαν τρόπο να φορτώνουν το καλάθι τους με πόντους. Οι 99 πόντοι που είχε πετύχει η Κλουζ σχεδόν πέντε λεπτά πριν το φινάλε του ματς τα λέει όλα.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 55-43, 83-65, 111-92

Κλουζ Ναπόκα (Σίλβασαν): Γκούζμαν 19 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Μόλιναρ 20 (6/7 δίποντα, 7 ασίστ), Σίζερ 4 (7 ριμπάουντ), Μίρον, Κουλβίετις 3, Άλτιτ, Μίλετιτς 11 (5 ριμπάουντ), Ράσελ 19 (5/10 τρίποντα, 8 ασίστ), Πέτριτς, Γούντμπερι 11 (3/4 τρίποντα), Ρίτσαρντ 8 (2), Κρικ 16 (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

Άρης Betsson (Μίλισιτς): Λονγκ 4 (7 ασίστ), Τζόουνς 24 (4/6 τρίποντα, 10/12 βολές, 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Νούα 11 (3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Καζαμίας 2, Χάρελ 11 (4/4 δίποντα), Άντζουσιτς 12 (3/8 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 4, Κουλμπόκα 18 (4/8 τρίποντα)