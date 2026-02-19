Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό ενόψει τελικού
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ χτύπησε στον αντίχειρα κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Ολυμπιακού με το Μαρούσι και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό του Σαββάτου.
Ο Ολυμπιακός νίκησε το Μαρούσι στον πρώτο ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη, με τα προβλήματα όμως να συνεχίζονται για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αποχωρεί από το παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο.
Ο Σέρβος σέντερ χτύπησε στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού σε μια διεκδίκηση της μπάλας και δεν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα των Βορείων Προαστίων για να προστατευτεί ενόψει της συνέχειας.
Σύμφωνα με τους Πειραιώτες ο έμπειρος ψηλός θα υποβληθεί σε εξετάσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης με σκοπό να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και το αν υπάρχει λόγος ανησυχίας ενόψει του τελικού του Σαββάτου, αφού υπενθυμίζεται πως και ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι επίσης εκτός λόγω τενοντίτιδας.
