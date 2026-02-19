Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Άνετη πρόκριση στον τελικό για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, διαλύοντας το Μαρούσι με 91-67, έχοντας μεγάλο πλουραλισμό στο σκοράρισμα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί και τους δώδεκα παίκτες του. Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν με μεγάλη ικανοποίηση τον Μόντε Μόρις να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση, έχοντας 11 πόντους και 4 ασίστ σε 13.25′ λεπτά συμμετοχής.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους, αλλά και ο Κώστας Παπανικολάου που πρόσθεσε άλλους 12. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ντόντα Χολ που είχε 10 και αρκετές εντυπωσιακές φάσεις στο παιχνίδι.

Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» πήραν θέση για τον τελικό της Κυριακής, εκεί όπου πιθανότατα περιμένουν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στον δεύτερο ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός περιμένει να δει και τα νεότερα με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού ο Σέρβος τραυματίστηκε στον αντίχειρα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το Μαρούσι ξεκίνησε το ματς με δύο όμορφα καρφώματα του Ντε Σόουζα, όμως ο Φουρνιέ με συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 6-10 για τον Ολυμπιακό στο 4’. Ο Παπανικολάου με δύο συνεχόμενα τρίποντο έδωσε αέρα +13 στους Πειραιώτες και σκορ 6-19 στο 6’. Ο Κινγκ με τρίποντο μείωσε σε 11-24 για το Μαρούσι στο 8’. Ο Νιλικίνα με τρίποντό του διαμόρφωσε το σκορ της πρώτης περιόδου που ήταν 15-29 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η είδηση ήταν η επανεμφάνιση του Μόντε Μόρις στην αγωνιστική δράση, με τον Αμερικανό να κάνει το 15-33 με 2/2 βολές στο 12’. Ο Τζακόρι Γουίλιαμς με καλάθι και φάουλ μείωσε στους 12 για το Μαρούσι και σκορ 24-36 στο 14’. Ο Νετζήπογλου και ο Μόρις έδωσαν αέρα +16 στον Ολυμπιακό και σκορ 26-42 στο 16’. Ο Σαλάς με ωραία κίνηση στο post μείωσε σε 30-45 στο 18’. Ο Σαλάς με buzzer-beater τρίποντο έκανε το 33-48 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Παπαθεωδόρου έβαλε τον Τουλιάτο στο παιχνίδι, ο οποίος με τρίποντό του έκανε το 39-53 στο 23’. Ο Τζακόρι Γουίλιαμς με προσωπική προσπάθεια έκανε το 41-55 στο 25’. Ο Ολυμπιακός με συνεχόμενα καλάθια του Βεζένκοφ ξέφυγε με +15 και σκορ 44-59 στο 27’. Ο Τουλιάτος με καλάθι από μέσα από το ζωγραφιστό κατέβασε την διαφορά στο -10 για το Μαρούσι και σκορ 51-61 στο 29’. Δύο συνεχόμενα καρφώματα από Φουρνιέ και Χολ έκαναν το 51-65 για τον Ολυμπιακό, για να κλείσει η τρίτη περίοδος με καλάθι του Κουζέλογλου και σκορ 53-65 υπέρ των ερυθρόλευκων.

Ο Πίτερς ξεκίνησε την τελευταία περίοδο με τρίποντο, κάνοντας το 54-70 μετά από πάσα του Βεζένκοφ στην αδύνατη πλευρά. Και πάλι ο Αμερικανός με τρίποντο έδωσε προβάδισμα με +23 στον Ολυμπιακό και σκορ 55-78 στο 34’. Ο Χολ με 2/2 βολές έκανε το 60-80 στο 35’. Ο Λαρεντζάκης με δύο βολές και ένα τρίποντο έκανε το 63-87 στο 38’. Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 91-67 και να παίρνει θέση στον τελικό του Σαββάτου, εκεί όπου πιθανότατα περιμένει τον Παναθηναϊκό.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Συμεωνίδης, Μπακάλης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Πάπας, Καρακώστας 2, Μέικον 4, Σαλάς 12 (3/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τουλιάτος 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κινγκ 9 (3/9 τρίποντα, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 6 (3/3 δίποντα, 2 κλεψίματα), Γουίλιαμς 9 (3/9 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Κουζέλογλου 12 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντε Σόουζα 6 (3/6 δίποντα), Γιαννόπουλος, Περάντες 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Νιλικίνα 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Μόρις 11 (1/1 δίποντο, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ σε 13:25), Βεζένκοφ 16 (7/7 δίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Παπανικολάου 12 (4/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νετζήπογλου 4, Πίτερς 9 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοφ 6 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Φουρνιέ 8 (2/6 τρίποντα, 5 ασίστ)