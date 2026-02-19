sports betsson
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
19.02.2026 | 20:38
Επιχείρηση διάσωσης δύο ορειβατών στον Παρνασσό - Χάθηκαν λόγω ομίχλης
Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Άνετη πρόκριση στον τελικό για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 19 Φεβρουαρίου 2026, 18:40

Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Άνετη πρόκριση στον τελικό για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι (91-67) στον πρώτο ημιτελικό και εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το Σάββατο, όπου περιμένει τον νικητή του Παναθηναϊκός - Ηρακλής.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, διαλύοντας το Μαρούσι με 91-67, έχοντας μεγάλο πλουραλισμό στο σκοράρισμα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί και τους δώδεκα παίκτες του. Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν με μεγάλη ικανοποίηση τον Μόντε Μόρις να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση, έχοντας 11 πόντους και 4 ασίστ σε 13.25′ λεπτά συμμετοχής.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους, αλλά και ο Κώστας Παπανικολάου που πρόσθεσε άλλους 12. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ντόντα Χολ που είχε 10 και αρκετές εντυπωσιακές φάσεις στο παιχνίδι.

Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» πήραν θέση για τον τελικό της Κυριακής, εκεί όπου πιθανότατα περιμένουν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στον δεύτερο ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός περιμένει να δει και τα νεότερα με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού ο Σέρβος τραυματίστηκε στον αντίχειρα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το Μαρούσι ξεκίνησε το ματς με δύο όμορφα καρφώματα του Ντε Σόουζα, όμως ο Φουρνιέ με συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 6-10 για τον Ολυμπιακό στο 4’. Ο Παπανικολάου με δύο συνεχόμενα τρίποντο έδωσε αέρα +13 στους Πειραιώτες και σκορ 6-19 στο 6’. Ο Κινγκ με τρίποντο μείωσε σε 11-24 για το Μαρούσι στο 8’. Ο Νιλικίνα με τρίποντό του διαμόρφωσε το σκορ της πρώτης περιόδου που ήταν 15-29 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η είδηση ήταν η επανεμφάνιση του Μόντε Μόρις στην αγωνιστική δράση, με τον Αμερικανό να κάνει το 15-33 με 2/2 βολές στο 12’. Ο Τζακόρι Γουίλιαμς με καλάθι και φάουλ μείωσε στους 12 για το Μαρούσι και σκορ 24-36 στο 14’. Ο Νετζήπογλου και ο Μόρις έδωσαν αέρα +16 στον Ολυμπιακό και σκορ 26-42 στο 16’. Ο Σαλάς με ωραία κίνηση στο post μείωσε σε 30-45 στο 18’. Ο Σαλάς με buzzer-beater τρίποντο έκανε το 33-48 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Παπαθεωδόρου έβαλε τον Τουλιάτο στο παιχνίδι, ο οποίος με τρίποντό του έκανε το 39-53 στο 23’. Ο Τζακόρι Γουίλιαμς με προσωπική προσπάθεια έκανε το 41-55 στο 25’. Ο Ολυμπιακός με συνεχόμενα καλάθια του Βεζένκοφ ξέφυγε με +15 και σκορ 44-59 στο 27’. Ο Τουλιάτος με καλάθι από μέσα από το ζωγραφιστό κατέβασε την διαφορά στο -10 για το Μαρούσι και σκορ 51-61 στο 29’. Δύο συνεχόμενα καρφώματα από Φουρνιέ και Χολ έκαναν το 51-65 για τον Ολυμπιακό, για να κλείσει η τρίτη περίοδος με καλάθι του Κουζέλογλου και σκορ 53-65 υπέρ των ερυθρόλευκων.

Ο Πίτερς ξεκίνησε την τελευταία περίοδο με τρίποντο, κάνοντας το 54-70 μετά από πάσα του Βεζένκοφ στην αδύνατη πλευρά. Και πάλι ο Αμερικανός με τρίποντο έδωσε προβάδισμα με +23 στον Ολυμπιακό και σκορ 55-78 στο 34’. Ο Χολ με 2/2 βολές έκανε το 60-80 στο 35’. Ο Λαρεντζάκης με δύο βολές και ένα τρίποντο έκανε το 63-87 στο 38’. Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 91-67 και να παίρνει θέση στον τελικό του Σαββάτου, εκεί όπου πιθανότατα περιμένει τον Παναθηναϊκό.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Συμεωνίδης, Μπακάλης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Πάπας, Καρακώστας 2, Μέικον 4, Σαλάς 12 (3/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τουλιάτος 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κινγκ 9 (3/9 τρίποντα, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 6 (3/3 δίποντα, 2 κλεψίματα), Γουίλιαμς 9 (3/9 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Κουζέλογλου 12 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντε Σόουζα 6 (3/6 δίποντα), Γιαννόπουλος, Περάντες 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Νιλικίνα 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Μόρις 11 (1/1 δίποντο, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ σε 13:25), Βεζένκοφ 16 (7/7 δίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Παπανικολάου 12 (4/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νετζήπογλου 4, Πίτερς 9 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοφ 6 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Φουρνιέ 8 (2/6 τρίποντα, 5 ασίστ)

World
Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

Conference League 19.02.26

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό ενόψει τελικού
Μπάσκετ 19.02.26

Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό ενόψει τελικού

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ χτύπησε στον αντίχειρα κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Ολυμπιακού με το Μαρούσι και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό του Σαββάτου.

Σύνταξη
Το άδειασμα της UEFA στον Γκαγκάτση και στην ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο 19.02.26

Το άδειασμα της UEFA στον Γκαγκάτση και στην ΕΠΟ

Με βάση το πρωτόκολλο ο πρόεδρός της Αλεξάντερ Τσέφεριν δεν συνοδευόταν από τον Γκαγκάτση κατά την άφιξή του στην Αθήνα θα συναντήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, πριν τον αγώνα ΠΑΟΚ-Θέλτα

Βάιος Μπαλάφας
Η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον στις ΗΠΑ (vid)
Άλλα Αθλήματα 19.02.26

Η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον στις ΗΠΑ (vid)

Ειδικά μηχανήματα, πλήθος εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και ένα τζετ με το οποίο ταξίδεψε απευθείας από την Ιταλία πίσω στις ΗΠΑ, ήταν όσα περιελάμβανε η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο σπίτι της.

Σύνταξη
Έχασε και αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς
Αθλητισμός & Σπορ 19.02.26

Έχασε και αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε απέναντι στον κάτοχο του τίτλου, Αντρέι Ρούμπλεφ, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ 6-3, 7-6(2) και αποκλείστηκε στον προημιτελικό του Qatar Open.

Σύνταξη
Χιλή: Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο
Τρομακτικές εικόνες 19.02.26

Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο της Χιλής

Η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χιλή - Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα

Σύνταξη
Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»
Ελλάδα 19.02.26

Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»

«Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γιος μιας από τις πέντε εργάτριες που σκοτώθηκε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Σύνταξη
Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη

Επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της παράταξης ζήτησε ο Νίκος Δένδιας, διατυπώνοντας νέες αιχμές προς το μέγαρο Μαξίμου και εμφανιζόμενος με καθαρό τρόπο ως δεύτερος πόλος εντός της ΝΔ, απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν
Άνομοι δρόμοι 19.02.26

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον τηλεοπτικό γιο του Κίλιαν Μέρφι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο
Ψάχνοντας πυξίδα 19.02.26

Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία αισθάνεται ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και αναζητά αυτόν που θα εκπροσωπήσει την εναλλακτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής
Αυτοκίνητο 19.02.26

Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής

«Οι πάρα πολλές οθόνες αφής αποσπούν την προσοχή των οδηγών και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων» αναφέρουν οι ειδικοί, τόσο στην Ευρώπη όσο και την Κίνα

Σύνταξη
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα
Επίσημη ανακοίνωση 19.02.26

Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα

Όπως ανακοινώθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης», πέντε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατιώτες στην ISF - Η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία

Σύνταξη
Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
Culture Live 19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα
Θάρρος 19.02.26

Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα

Οι φαντάροι τονίζουν πως δεν δέχονται να γίνουν συνένοχοι στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, σε συνεργασία με ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ισραήλ και επαναλαμβάνουν το αίτημα «κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα».

Σύνταξη
Τον Δημήτρη Παπαστεργίου δίνει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα – Τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 19.02.26

Τον Δημήτρη Παπαστεργίου «δίνει» ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα - Τι απαντά ο υπουργός

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έκανε ειδική αναφορά στο νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ σε άλλο σημείο της απολογίας του θεώρησε υπεύθυνους, όλους σχεδόν, τους επιστήμονες και ειδικούς που πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στα συστήματα πυροπροστασίας όσο και σε λειτουργικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου

Σύνταξη
Ρόδος: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς
Ρόδος 19.02.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης - Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς

Συνελήφθησαν πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα - Πώς διακινούσαν τα ναρκωτικά στη Ρόδο

Σύνταξη
Γκλαβάς στο in: «Προπονητικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες στο ΟΑΚΑ, προσπαθούμε να φέρουμε τουρνουά WTA στην Αθήνα»
Πρόεδρος ΕΦΟΑ 19.02.26

Γκλαβάς στο in: «Προπονητικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες στο ΟΑΚΑ, προσπαθούμε να φέρουμε τουρνουά WTA στην Αθήνα»

Ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς, μίλησε στο in για το μέλλον του ελληνικού τένις και αποκάλυψε τη δημιουργία προπονητικού κέντρου για τις εθνικές ομάδες, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται για να διοργανωθεί τουρνουά WTA στην Αθήνα.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ουκρανία: «Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες – «Δεν τελειώνει ο πόλεμος, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»
Reuters 19.02.26

«Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες - «Δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»

Κορυφαίοι ευρωπαίοι επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών αμφιβάλλουν ότι οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία φέτος και αμφισβητούν την «κόπωση» της ρωσικής οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
