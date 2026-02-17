Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που άφησε το NBA για να επιστρέψει στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό

Την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα έκανε τη Δευτέρα (16/02) το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ενσωματώθηκε στην αποστολή των πράσινων για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Αμερικανός αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο επέστρεψε στην Ευρώπη και το έκανε για λογαριασμό των πράσινων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Για τις λέξεις που ξέρει στα ελληνικά: «Δεν ξέρω παραπάνω από μερικές λέξεις. Έχω καλούς δασκάλους και θα βελτιωθούν με το πέρασμα του χρόνου».

Για τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Είναι νέο κεφάλαιο. Η επιτυχία και ο χρόνος που πέρασα στη Φενέρ ήτα εκπληκτικά. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω στην Ευρώπη, θεώρησα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία καλή ευκαιρία για εμένα».

Γιατί επέστρεψε στην Ευρώπη: «Ο Νάιτζελ των τελευταίων 2-3 χρόνων στην EuroLeague δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν του NΒΑ. Στο πρώτο μου παιχνίδι εναντίον της Ζαλκγίρις στη EuroLeague δεν σκόραρα καν. Δούλεψα σκληρά και έγινα αυτός που ήμουν τα τελευταία 2-3 χρόνια στη EuroLeague.

Στο NBA ένιωσα ότι έκανα προπονήσεις με διαφορετικό τρόπο και ήταν διαφορετικό το στιλ παιχνιδιού. Ήμουν σε μία κατάσταση για να προσαρμοστώ, όμως εκεί ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα. Δεν δούλεψε, αλλά όλα είναι καλά. Όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο στη ζωή.

Τώρα είμαι στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα της οποίας φοράω τη φανέλα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι όσο πιο πετυχημένος γίνεται».