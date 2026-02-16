Πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό ο Χέιζ-Ντέιβις (pics)
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της Δευτέρας (16/2) και ανεβάζει ρυθμούς για να προλάβει το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου την Τετάρτη (18/2, 20:00) θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Στα… σημαντικά, ο Εργκίν Αταμάν είχε στη διάθεσή του τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα, ενώ νωρίτερα μέσα στη μέρα πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να δουν οι άνθρωποι της ομάδας ότι όλα είναι καλά με την κατάστασή του.
Πλέον ο Αμερικανός φόργουορντ «φουλάρει» για να βρίσκεται στην αποστολή ενόψει των αναμετρήσεων, καθώς τις επόμενες ώρες θα δηλωθεί στη λίστα των ξένων παίρνοντας τη θέση του Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 ☘@NIGEL_HAYES hit the court for his very first practice with Panathinaikos BC AKTOR!
Check out the full photo album exclusively on CLUB 1908: https://t.co/IJffh0j8UT 📲#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/cli78dOP7U
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 16, 2026
