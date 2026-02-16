Πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό ο Χέιζ-Ντέιβις (pics)

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου την Τετάρτη (18/2, 20:00) θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στα… σημαντικά, ο Εργκίν Αταμάν είχε στη διάθεσή του τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα, ενώ νωρίτερα μέσα στη μέρα πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να δουν οι άνθρωποι της ομάδας ότι όλα είναι καλά με την κατάστασή του.

Πλέον ο Αμερικανός φόργουορντ «φουλάρει» για να βρίσκεται στην αποστολή ενόψει των αναμετρήσεων, καθώς τις επόμενες ώρες θα δηλωθεί στη λίστα των ξένων παίρνοντας τη θέση του Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: