Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!

Με καθυστέρηση μιας ώρας εμφανίστηκε στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου του ΟΑΚΑ ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό με 97-102 για την 19η αγωνιστική της Basket League. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τούρκος τεχνικός είχε σύσκεψη με το υπόλοιπο προπονητικό επιτελείο του τριφυλλιού.

Όσον αφορά την ήττα από τον ουραγό Κολοσσό, παραδέχθηκε πως η ομάδα του έπαιξε απαίσια σήμερα (15/2), ενώ προανήγγειλε τη συμμετοχή του Χέιζ-Ντέιβις στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας (την Τετάρτη 18/2 αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ) και την επιστροφή του Λεσόρ μέσα στο προσεχές διάστημα.

Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε και για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, για τον οποίο αποκάλυψε πως θα επιστρέψει μετά το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:

«Η ομάδα είναι ολοφάνερο ότι ήταν συναισθηματικά και πνευματικά κουρασμένη μετά τη Φενέρ. Δεν σκεφτήκαμε ότι θα ήμασταν τόσο αδύναμοι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεχθήκαμε 56 πόντους και ο Κολοσσός Ρόδου πήρε ψυχολογία. Μετά παλέψαμε, φέραμε το παιχνίδι στα ίσα, αλλά ο Κολοσσός είχε ψυχολογία με το μέρος του, κάναμε κάποια λάθη και χάθηκε το παιχνίδι.

Δεν πιστεύω ότι παίζουμε άσχημα σε γενικές γραμμές. Ήμασταν καλοί με τη Ρεάλ και κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague, χάσαμε στο τελευταίο σουτ. Σήμερα παίξαμε απαίσια, αλλά φυσικά είναι διαφορετικό το κίνητρο. Η πνευματική μας προετοιμασία θα είναι πολύ διαφορετική για το Final-8.

Ο στόχος είναι να παίξει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Κύπελλο, είναι σημαντικός παίκτης. Θα προπονηθεί αύριο, αν είναι έτοιμος σωματικά θα παίξει. Έχουμε καλό ρόστερ που μπορεί να αντιμετωπίσει τον οποιονδήποτε, η νέα μας προσθήκη ελπίζω να είναι ο Λεσόρ, πάει πολύ καλά και μετά το Κύπελλο θέλω να πιστεύω ότι θα ενσωματωθεί και αυτός στην ομάδα. Δεν θα κάνουμε άλλη μεταγραφή, οι δύο παίκτες θα μας βοηθήσουν γι’ αυτό που έχουμε βάλει στόχο στη χρονιά.

Μετά από σήμερα είδαμε ότι μπορούμε να χάσουμε από τον οποιονδήποτε. Δεν σκέφτομαι από τώρα τον τελικό, θα προετοιμαστούμε για τον προημιτελικό απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα (σ.σ. ΠΑΟΚ). Έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε μεγάλα παιχνίδια, πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Δεν υπάρχει χρόνος να δημιουργήσουμε κάποιο δράμα, έχουμε υψηλούς στόχους», κατέληξε ο Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου.