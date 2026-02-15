sports betsson
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Αποδοκιμασίες στο ΟΑΚΑ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό (vid)
Μπάσκετ 15 Φεβρουαρίου 2026, 18:57

Αποδοκιμασίες στο ΟΑΚΑ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό (vid)

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου, οι οπαδοί των πράσινων αποδοκίμασαν παίκτες και Αταμάν.

Spotlight

Η ήττα του Παναθηναϊκού από τον ουραγό Κολοσσό Ρόδου με 102-97 στο ΟΑΚΑ, δεν πέρασε στο… ντούκου από τους οπαδούς των «πράσινων», παρότι επί της ουσίας η 3η απώλεια στη Basket League σε 18 παιχνίδια δεν στερεί κάτι επί της ουσίας στους πράσινους, καθώς η πρωτιά και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας είχε χαθεί μετά την πρόσφατη ήττα από τον Άρη.

Μετά το τέλος του αγώνα, όπως ήταν αναμενόμενο, ακολούθησαν εντονότατες αποδοκιμασίες από τον κόσμο του «τριφυλλιού» με αποδέκτες τόσο τους παίκτες των πράσινων που παρουσιάστηκαν νωθροί όσο και προς τον Εργκίν Αταμάν που έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια (βίντεο παρακάτω).

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ο Αταμάν πλέον είναι σε πολύ δύσκολη θέση και το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού κρίνεται -τουλάχιστον- ως επισφαλές…

Δείτε παρακάτω βίντεο από το φινάλε της αναμέτρησης και τα όσα συνέβησαν

Ακίνητα
Ακίνητα: Οδηγός επενδύσεων ακινήτων για το 2026

Ακίνητα: Οδηγός επενδύσεων ακινήτων για το 2026

ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται
Υπάρχει τέχνη απολιτίκ; 15.02.26

Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται

Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο, υποστήριξε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στη Μπερλινάλε Βιμ Βέντερς, και μετά ο πόλεμος κηρύχθηκε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
«Σοβαρή κλιμάκωση» 15.02.26

Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967

«Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε», λέει αναλυτής για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Στην κορυφή 15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Στηρίζει Όρμπαν 15.02.26

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 καλεί το υπουργείο Πολιτισμού να κινηθεί άμεσα.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι
Woman 15.02.26

Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι

Η σύγκρουση για τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν στην Επιτροπή Δικαιοσύνης δεν ανέδειξε μόνο πολιτική ένταση, αλλά –σύμφωνα με τη Ρουθ Μάρκους– μια βαθύτερη κρίση στη λειτουργία των θεσμών και στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλέξης Τσίπρας: Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής
Επιστολή στον ΠτΒ 15.02.26

Παρέμβαση Τσίπρα για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή: «Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί, να αγοραστούν από το ίδρυμα της Βουλής.

Σύνταξη
Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες
Μεσολάβηση Ομάν 15.02.26

Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναχώρησε για τη Γενεύη, όπου θα διεξαχθεί ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Ήδη ταξιδεύουν», δήλωσε για τους Γουίτοκφ-Κούσνερ ο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο
Ελλάδα 15.02.26

Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο

Την οργή τους προς το πρόσωπο του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη εξέφρασαν συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, μετά το μνημόσυνο το οποίο τελέστηκε στο εκκλησάκι του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

