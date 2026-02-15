Αποδοκιμασίες στο ΟΑΚΑ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό (vid)

Η ήττα του Παναθηναϊκού από τον ουραγό Κολοσσό Ρόδου με 102-97 στο ΟΑΚΑ, δεν πέρασε στο… ντούκου από τους οπαδούς των «πράσινων», παρότι επί της ουσίας η 3η απώλεια στη Basket League σε 18 παιχνίδια δεν στερεί κάτι επί της ουσίας στους πράσινους, καθώς η πρωτιά και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας είχε χαθεί μετά την πρόσφατη ήττα από τον Άρη.

Μετά το τέλος του αγώνα, όπως ήταν αναμενόμενο, ακολούθησαν εντονότατες αποδοκιμασίες από τον κόσμο του «τριφυλλιού» με αποδέκτες τόσο τους παίκτες των πράσινων που παρουσιάστηκαν νωθροί όσο και προς τον Εργκίν Αταμάν που έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια (βίντεο παρακάτω).

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ο Αταμάν πλέον είναι σε πολύ δύσκολη θέση και το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού κρίνεται -τουλάχιστον- ως επισφαλές…

Δείτε παρακάτω βίντεο από το φινάλε της αναμέτρησης και τα όσα συνέβησαν