Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 97-102: Ήττα από τον ουραγό για τους κάκιστους «πράσινους» (vids)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον τελευταίο Κολοσσό Ρόδου, μέσα στο ΟΑΚΑ με 102-97 για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, κάνοντας την τρίτη του ήττα στο πρωτάθλημα, με τους Ροδίτες να παίρνουν μια τεράστια νίκη που του δίνει ώθηση για την μάχη της παραμονής. ‘Εντονες αποδοκιμασίες στο φινάλε του αγώνα από τον κόσμο των γηπεδούχων.

Πολύ κακή εικόνα για τους πράσινους που περπατούσαν στην άμυνα και δέχθηκαν 102 πόντους από τον Κολοσσό. Οι Ροδίτες είχαν σε σπουδαίο βράδυ τους Μακ και Νίκολς που είχαν 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Από το τριφύλλι ξεχώρισαν οι Οσμάν και Ναν που είχαν 19 και 15 πόντους, ωστόσο δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση για την ομάδα τους.

Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκίνησε με τέσσερις πόντους των Γκαλβανίνι και Νίκολς και προηγήθηκε με 4-8 στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Καλαϊτζάκης έκανε το 14-10 στον αιφνιδιασμό στο 5’, έχοντας βάλει 6 πόντους έως εκείνο το σημείο. Με 2/2 τρίποντα του Μακ ο Κολοσσός ξέφυγε με +5 και σκορ 14-19.

Ο Οσμάν με λέι-απ μείωσε στον έναν για τους πράσινους και σκορ 20-21 στο 7’. Ο Άκιν με τρομερό κάρφωμα έκανε το 23-28 για την ομάδα της Ρόδου στο 9’. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το τρίποντο του Καράμπελα και τον Κολοσσό μπροστά με +8 και σκορ 23-31.

Ο Σαμοντούροφ με συνεχόμενους πόντους του μείωσε στο -5 για τον Παναθηναϊκό και σκορ 33-38 στο 13’. Συνεχόμενα τρίποντα από Οσμάν και Ναν, μείωσαν την διαφορά στους τέσσερις και σκορ 39-43 στο 15΄. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει την διαφορά που είχε ανέβει μέχρι και τους 10 πόντους με καλάθι του Χολμς, ωστόσο η ομάδα του Λυκογιάννη πήγε στα αποδυτήρια με +7 και σκορ 49-56 με καλάθι του Κολοβέρου.

Ο Παναθηναϊκός με τους Σορτς και Χολμς μάζεψε την κατάσταση και μείωσε στο -4 και σκορ57-61 στο 23’. Και πάλι ο Σορτς με σουτ μέσης απόστασης έκανε το 60-63 στο 24΄. Ο Νίκολς με δίποντο έδωσε αέρα +7 και σκορ 60-67 στο 26’. Ο Άκιν με 2/2 δίποντα από κοντά έκανε το 63-71 στο 28’. Ο Γκαλβανίνι ανέβασε και πάλισ την διαφορά στο +10 για τον Κολοσσό και σκορ 63-73 στο 29’. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με καλάθι του Κουρουπάκη και τους Ροδίτες να προηγούνται με 68-78.

Ο Γκραντ ευστόχησε σε δύο βολές (80-90), με τους Όσμαν και Χουάντσο να κάνουν το ίδιο για το 84-90. Ο Τούρκος φόργουορντ πήγε με τη σειρά του στη γραμμή (86-90), με τον Ναν να ευστοχεί σε τρίποντο από τη γωνία και να φέρνει το παιχνίδι στον πόντο (89-90).

Ο Άκιν έδωσε ανάσα στον Κολοσσό, με τον Γκραντ να κάνει κομβική τάπα και τον Χουάντσο να απαντάει για το 91-92. Ο Ναν ισοφάρισε με τρίποντο (94-94), όμως ο Κένεντι βρήκε στόχο σε τρελό σουτ για το 94-97. Ο Ναν έκανε λάθος στην ντρίμπλα και έδωσε το δικαίωμα στον Κένεντι να καρφώσει στο τρανζίσιον για το 94-99, βάζοντας τέλος ουσιαστικά στο ματς, με τους Ροδίτες να κάνουν τεράστια νίκη τελικά με 102-97 απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Μαλαμάς, Λιαρομμάτης

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 6, Όσμαν 19 (4/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολμς 12 (5/9 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 λάθη), Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ 11 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σορτς 7 (0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σλούκας 8 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος 2, Σαμοντούροβ 8 (2 ασίστ), Γκραντ 5 (1), Ναν 15 (1/2 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ασίστ, 3 λάθη), Μήτογλου 4.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Λυκογιάννης): Ραντλ 12 (2/4 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 λάθη), Μακ 19 (6/8 τρίποντα), Νίκολς 17 (5/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/3 βολές, 8 ασίστ, 4 λάθη, 5 κλεψίματα), Γκαλβανίνι 16 (12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Άκιν 10 (6 ριμπάουντ), Κένεντι 12 (2/4 τρίποντα), Καράμπελας 3 (1), Κολοβέρος 2, Πετρόπουλος 7 (2/4 τρίποντα), Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης