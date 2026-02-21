Περήφανος για τους παίκτες του δήλωσε ο Αταμάν (vid)

Με κυριαρχική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 79-68 του Ολυμπιακού και κατέκτησε το 22ο Κύπελλο της ιστορίας του.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, στην ΕΡΤ, ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του και ευχήθηκε να συνεχίσει η ομάδα του έτσι.

Η δήλωση του Εργκίν Αταμάν:

«Είμαι χαρούμενος για τους οπαδούς. Δείξαμε ότι είμαστε καλή ομάδα, να συνεχίσουμε έτσι. Είναι ακόμα ένα κύπελλο για το μουσείο του Παναθηναϊκού. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια των παικτών».