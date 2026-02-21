Κατέκτησε το 22ο Κύπελλο ο Παναθηναϊκός: Η «χρυσή βίβλος» της διοργάνωσης
Για 22η φορά στην ιστορία του ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο επικρατώντας στον τελικό με 79-68 του Ολυμπιακού.
Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος στα «Δύο Αοράκια» όπου επικράτησε με 79-68 του Ολυμπιακού και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος.
Αυτή ήταν η 22η φορά στην ιστορία των «πράσινων» που κατέκτησαν το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, με τους Πειραιώτες να μένουν στα 12 τρόπαια.
Οκτώ φορές έχει κατακτήσει το Κύπελλο ο Άρης, πέντε η ΑΕΚ, τρεις ο ΠΑΟΚ ενώ μία το έχει πάρει και ο Πανιώνιος.
Αναλυτικά οι κατακτήσεις:
1976 Ολυμπιακός
1977 Ολυμπιακός
1978 Ολυμπιακός
1979 Παναθηναϊκός
1980 Ολυμπιακός
1981 ΑΕΚ
1982 Παναθηναϊκός
1983 Παναθηναϊκός
1984 ΠΑΟΚ
1985 Άρης
1986 Παναθηναϊκός
1987 Άρης
1988 Άρης
1989 Άρης
1990 Άρης
1991 Πανιώνιος
1992 Άρης
1993 Παναθηναϊκός
1994 Ολυμπιακός
1995 ΠΑΟΚ
1996 Παναθηναϊκός
1997 Ολυμπιακός
1998 Άρης
1999 ΠΑΟΚ
2000 ΑΕΚ
2001 ΑΕΚ
2002 Ολυμπιακός
2003 Παναθηναϊκός
2004 Άρης
2005 Παναθηναϊκός
2006 Παναθηναϊκός
2007 Παναθηναϊκός
2008 Παναθηναϊκός
2009 Παναθηναϊκός
2010 Ολυμπιακός
2011 Ολυμπιακός
2012 Παναθηναϊκός
2013 Παναθηναϊκός
2014 Παναθηναϊκός
2015 Παναθηναϊκός
2016 Παναθηναϊκός
2017 Παναθηναϊκός
2018 ΑΕΚ
2019 Παναθηναϊκός
2020 ΑΕΚ
2021 Παναθηναϊκός
2022 Ολυμπιακός
2023 Ολυμπιακός
2024 Ολυμπιακός
2025 Παναθηναϊκός
2026 Παναθηναϊκός
