Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79: «Πράσινο» το Κύπελλο Ελλάδας (vids)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 79-68 τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παίζοντας πολύ καλά σε όλο το παιχνίδι και βγάζοντας τους ερυθρόλευκους εκτός ρυθμού.

Οι πράσινοι είχαν σε τρομερή μέρα τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που είχε 15 πόντους, ενώ στους 14 σταμάτησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Πολύ καλό παιχνίδι έκαναν και οι Τζέριαν Γκραντ και Ντίνος Μήτογλου που σταμάτησαν στους 11 πόντους.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός είχε πρώτο σκόρερ τον Βεζένκοφ με 16, ενώ σε πολύ καλό βράδυ βρέθηκε ο Τζόουνς που έπαιξε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο και σταμάτησε στους 12 πόντους. Ωστόσο ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού βγήκε από το ματς στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, δεν αγωνίστηκε καθόλου στο τέταρτο με πρόβλημα στην μέση.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον μεγάλο τελικό προηγούμενος με 4-7 στο πρώτο τρίλεπτο του παιχνιδιού με καλάθια των Γκραντ και Χολμς. Ο Βεζένκοφ είχε και τους 6 αρχικούς πόντους του Ολυμπιακού μειώνοντας σε 6-9. Το σκορ στο πρώτο πεντάλεπτο ήταν 8-12 υπέρ των «πράσινων». Ο Γκραντ με καλάθι και φάουλ έκανε το 15-10 για τον Παναθηναϊκό στο 7’. Ο Γουόρντ έβαλε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού και έκανε το 13-15 στο 8’. Ο Βεζένκοφ με 2/2 βολές έφτασε τους 12 πόντους και διαμόρφωσε το σκορ της πρώτης περιόδου που ήταν ισοπαλία για τις δύο ομάδες, 17-17.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ξεκίνησε με έξι συνεχόμενους πόντους στη δεύτερη περίοδο και έδωσε κεφάλι στον Παναθηναϊκό με +6 και σκορ 19-25 στο 13’. Ο Μήτογλου με πέντε συνεχόμενους έκανε το 19-30 για τον Παναθηναϊκό στο 14’. Ο Ναν με καλάθι και φάουλ έδωσε αέρα +14 στους πράσινους και σκορ 19-33 στο 15’.

Ο Βεζένκοφ μείωσε σε 23-35 στο 16’. Ο Γουόκαπ από κοντά χρησιμοποίησε το ταμπλό και σκόραρε για το 25-37 στο 17’. Ο Ρογκαβόπουλος σκόραρε και πάλι για τρεις και έκανε το 28-45 για τους πράσινους. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο +16 και σκορ 29-54, με τους πράσινους να χαλούν την κυκλοφορία του Ολυμπιακού, την ώρα που στη δική τους επίθεση εκτελούσαν πολύ καλά.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πάτησε παρκέ στο τρίτο δεκάλεπτο και έγινε επιδραστικός για τον Ολυμπιακό, μειώνοντας σε 35-49 και φορτώνοντας τον Ρισόν Χολμς με 4 φάουλ. Ο Αμερικανός σκόραρε και για το 37-51 στο 23’.

Ο Γουόκαπ με τρίποντο μείωσε στο -13 για τον Ολυμπιακό και σκορ 46-59 στο 27’, με το ματς να είναι ωστόσο μία σου και μία μου σε εκείνο το σημείο το παιχνιδιού. Ο Χέιζ-Ντέιβις σκόραρε από την γωνία για τρεις και έδωσε προβάδισμα με +18 στον Παναθηναϊκό με 46-64 στο 28’. Ο Σλούκας με τρίποντο έκανε το 50-69 στο τελευταίο λεπτό, με τον Φουρνιέ να κάνει το 51-69 με 1/2 βολές στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ανοίξει το ρυθμό στην τελευταία περίοδο, έβαλε ένα τρίποντο με τον Φουρνιέ, έφτασε το ματς στο -13 με τον Γουόκαπ και σκορ 56-69, ωστόσο ο Παναθηναϊκός απάντησε. Με τον Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρει έκανε το 56-74 στο 34’. Ο Ολυμπιακός μείωσε με δύο τρίποντα, ένα του Παπανικολάου και ένα του Ντόρσεϊ, μείωσε σε 62-75 στο 35. Ο Γκραντ με δύο συνεχόμενα καλάθια έκανε το 62-79 και έδωσε ουσιαστικά τέλος στην αναμέτρηση. Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό νικητή με 79-68 και τους πράσινους να κατακτούν το δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (4/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουόρντ 5 (1), Μόρις, Βεζένκοβ 16 (7/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπολου, Ντόρσεϊ 4 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 5 (1/2 δίποντα, 3/4 βολές), Χολ, Τζόουνς 12 (4/4 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 12 (2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Όσμαν 7 (0/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Χολμς 8 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος 14 (1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Γκραντ 11 (5/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ναν 7 (3/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 11 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα)