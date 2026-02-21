Παναθηναϊκός: Η απονομή στους Κυπελλούχους Ελλάδας «πράσινους» (vids)
Στην απονομή του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, ο Κώστας Σλούκας κάλεσε τους Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ προκειμένου να σηκώσουν το τρόπαιο.
Ο Παναθηναϊκός είναι ο Κυπελλούχος Ελλάδος για δεύτερη σερί σεζόν καθώς επικράτησε στα «Δύο Αοράκια» με 79-68 του Ολυμπιακού.
Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα του τελικού και έφτασαν στην κατάκτηση του 22ου Κυπέλλου της ιστορίας τους.
Στην απονομή που ακολούθησε, ο Κώστας Σλούκας έδωσε το τρόπαιο στους Ναν και Γκραντ οι οποίοι το σήκωσαν μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας.
Παναθηναϊκός: Δείτε βίντεο από την απονομή στους Κυπελλούχους πράσινους
Ο Μήτογλου ζήτησε το… μετάλλιο του Χολμς
Σε ρόλο… κινηματογραφιστή ο Ερνγανγκόμεθ στην απονομή του τροπαίου
Η απονομή του τροπαίου του φιναλίστ στον Ολυμπιακό
Πρώτος σκόρερ του τελικού ο Σάσα Βεζένκοφ
