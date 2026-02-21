Παναθηναϊκός: Η απονομή στους Κυπελλούχους Ελλάδας «πράσινους» (vids)

Ο Παναθηναϊκός είναι ο Κυπελλούχος Ελλάδος για δεύτερη σερί σεζόν καθώς επικράτησε στα «Δύο Αοράκια» με 79-68 του Ολυμπιακού.

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα του τελικού και έφτασαν στην κατάκτηση του 22ου Κυπέλλου της ιστορίας τους.

Στην απονομή που ακολούθησε, ο Κώστας Σλούκας έδωσε το τρόπαιο στους Ναν και Γκραντ οι οποίοι το σήκωσαν μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας.

Παναθηναϊκός: Δείτε βίντεο από την απονομή στους Κυπελλούχους πράσινους

Ο Χέιζ-Ντέιβις αναδεικνύεται MVP του τελικού και γνωρίζει την αποθέωση

Ο Μήτογλου ζήτησε το… μετάλλιο του Χολμς

Σε ρόλο… κινηματογραφιστή ο Ερνγανγκόμεθ στην απονομή του τροπαίου

Η απονομή του τροπαίου του φιναλίστ στον Ολυμπιακό

Πρώτος σκόρερ του τελικού ο Σάσα Βεζένκοφ