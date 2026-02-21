Μπαρτζώκας: «Ο Παναθηναϊκός το άξιζε»
Την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
- Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα
- Εντυπωσιακό βίντεο: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη Ραφήνα
- Live η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην Πάτρα - Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους
- Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 79-68 του Ολυμπιακού και κατέκτησε το 22ο Κύπελλο της ιστορίας του, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναγνωρίζει την ανωτερότητα των αντιπάλων του.
Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πως ο Ολυμπιακός ήταν εκτός κλίματος αγώνα και πως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, άξιζε το τρόπαιο.
Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Ήμασταν εκτός κλίματος αγώνα. Συνέβησαν πολλά πράγματα και πριν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το κάταγμα του Μιλουτίνοφ, η τενοντίτιδα του Τζόους, η απουσία του Ντόρσεϊ στις ΗΠΑ, το ότι χτύπησε μέσα στο παιχνίδι ο Φουρνιέ. Πήραμε βιαστικές αποφάσεις και αμυντικά και επιθετικά.
Ο Παναθηναϊκός το άξιζε. Πολλοί σημαντικοί παίκτες μας υστέρησαν», ανέφερε συγκεκριμένα.
- Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ 4-2: Επιστροφή στις νίκες για τους «ροχιμπλάνκος»
- Κάλιαρι – Λάτσιο 0-0: Έμειναν πολύ πίσω οι Ρωμαίοι
- Το σύνθημα των παικτών του Ολυμπιακού μετά την ήττα στον τελικό – «Πάμε για το restart»
- Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
- Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο
- Με ζώνη στη μέση του ο Βεζένκοφ – Περπατούσε με το ζόρι μετά το τέλος του τελικού
- Παναθηναϊκός: Η απονομή στους Κυπελλούχους Ελλάδας «πράσινους» (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις