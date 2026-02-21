Με ζώνη στη μέση του ο Βεζένκοφ – Περπατούσε με το ζόρι μετά το τέλος του τελικού

Ο Σάσα Βεζένκοφ αποχώρησε τραυματίας από την τρίτη περίοδο του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, προς τα τέλη της τρίτης περιόδου ο Βούλγαρος φόργουορντ, ενώ έκανε airball σε σουτ τριών πόντων, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση του, είχε έναν διάλογο με τον γιατρό της ομάδας και εν συνεχεία έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ο Βεζένκοφ, ωστόσο, γύρισε στον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά εξακολουθεί να πιάνει τη μέση του και δείχνει να συνεχίζει να πονάει στη μέση.

Μετά από λίγο εμφανίστηκε να έχει στη μέση του μία ειδική μαύρη ζώνη, ως μία προσωρινή λύση για τις έντονες ενοχλήσεις που αισθάνεται. Μάλιστα, στην απονομή -πήρε το βραβείο του πρώτου σκόρερ του τελικού- έδειξε να περπατάει με το ζόρι από τους πόνους που ακόμα νιώθει.