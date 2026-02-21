Με ζώνη στη μέση του ο Βεζένκοφ – Περπατούσε με το ζόρι μετά το τέλος του τελικού
Ο Ολυμπιακός έχασε το Κύπελλο και ανησυχεί για την κατάσταση του Σάσα Βεζένκοφ, που φόρεσε ειδική ζώνη στη μέση του
- Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα
- Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στη Ροδόπη – Στο νοσοκομείο οχτώ άτομα
- Live η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην Πάτρα - Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους
- Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Ο Σάσα Βεζένκοφ αποχώρησε τραυματίας από την τρίτη περίοδο του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα, προς τα τέλη της τρίτης περιόδου ο Βούλγαρος φόργουορντ, ενώ έκανε airball σε σουτ τριών πόντων, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση του, είχε έναν διάλογο με τον γιατρό της ομάδας και εν συνεχεία έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια.
Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ο Βεζένκοφ, ωστόσο, γύρισε στον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά εξακολουθεί να πιάνει τη μέση του και δείχνει να συνεχίζει να πονάει στη μέση.
Μετά από λίγο εμφανίστηκε να έχει στη μέση του μία ειδική μαύρη ζώνη, ως μία προσωρινή λύση για τις έντονες ενοχλήσεις που αισθάνεται. Μάλιστα, στην απονομή -πήρε το βραβείο του πρώτου σκόρερ του τελικού- έδειξε να περπατάει με το ζόρι από τους πόνους που ακόμα νιώθει.
- Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ 4-2: Επιστροφή στις νίκες για τους «ροχιμπλάνκος»
- Κάλιαρι – Λάτσιο 0-0: Έμειναν πολύ πίσω οι Ρωμαίοι
- Το σύνθημα των παικτών του Ολυμπιακού μετά την ήττα στον τελικό – «Πάμε για το restart»
- Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
- Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο
- Με ζώνη στη μέση του ο Βεζένκοφ – Περπατούσε με το ζόρι μετά το τέλος του τελικού
- Παναθηναϊκός: Η απονομή στους Κυπελλούχους Ελλάδας «πράσινους» (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις