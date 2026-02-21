Δεν φτάνει η τραγική εμφάνιση του Ολυμπιακού στα τρία πρώτα δεκάλεπτα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο κόντρα στον Παναθηναϊκό, έχουν να ανησυχούν και για τον Σάσα Βεζένκοφ τώρα οι Πειραιώτες.

Προς τα τέλη της τρίτης περιόδου ο Βούλγαρος φόργουορντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση του, είχε έναν διάλογο με τον γιατρό της ομάδας και εν συνεχεία έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ο Βεζένκοφ, ωστόσο, γύρισε στον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά εξακολουθεί να πιάνει τη μέση του και δείχνει να συνεχίζει να πονάει στη μέση.

Πλέον, μένει να φανεί ποιο είναι το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει, ενώ παραμένει άγνωστο αν θα συνεχίσει στον τελικό ο οποίος είναι σε εξέλιξη, έχοντας πετύχει μέχρι στιγμής 16 πόντους.