Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Ολυμπιακό (20:00, ΕΡΤ Sports 2) στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ έγινε γνωστή η εξάδα ξένων των Πράσινων για το σπουδαίο ματς.

Χωρίς εκπλήξεις οι επιλογές του Αταμάν, καθώς άφησε εκτός τους Φαρίντ και Σορτς, άρα το Τριφύλλι θα πορευτεί με την ίδια εξάδα όπως στον Προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός:

Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Χολμς.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούρβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Χέιζ-Ντέιβις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσέντι Όσμαν επιστρέφει για το Τριφύλλι, αφού είχε μείνει εκτός στο ματς με τον Ηρακλή. Στη θέση «5» το Τριφύλλι θα κινηθεί με τον Χολμς ως καθαρόαιμο πεντάρι, αφού ο Φαρίντ δεν συμπεριλήφθηκε στην εξάδα.