Παναθηναϊκός: Η εξάδα των ξένων για τον τελικό με τον Ολυμπιακό – Εκτός Σορτς και Φαρίντ
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Οι επιλογές του Αταμάν στην εξάδα ξένων.
- Προκόπης Παυλόπουλος: Να μην είναι η συνταγματική αναθεώρηση προσχηματική
- Σε συναγερμό ο Έβρος: Πνίγηκε το Σουφλί – «Βουλιάζουν» περισσότερα από 60.000 στρέμματα
- ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις
- «Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη για τη Μουρτζούκου
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Ολυμπιακό (20:00, ΕΡΤ Sports 2) στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ έγινε γνωστή η εξάδα ξένων των Πράσινων για το σπουδαίο ματς.
Χωρίς εκπλήξεις οι επιλογές του Αταμάν, καθώς άφησε εκτός τους Φαρίντ και Σορτς, άρα το Τριφύλλι θα πορευτεί με την ίδια εξάδα όπως στον Προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά η εξάδα ξένων που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός:
Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Χολμς.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούρβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Χέιζ-Ντέιβις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσέντι Όσμαν επιστρέφει για το Τριφύλλι, αφού είχε μείνει εκτός στο ματς με τον Ηρακλή. Στη θέση «5» το Τριφύλλι θα κινηθεί με τον Χολμς ως καθαρόαιμο πεντάρι, αφού ο Φαρίντ δεν συμπεριλήφθηκε στην εξάδα.
- LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι
- LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον
- LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
- LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
- LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
- LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν
- Παναθηναϊκός: Χωρίς Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν η αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ
- Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις