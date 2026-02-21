Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται με φόντο τη δεύτερη κούπα της χρονιάς

Ο Ολυμπιακός θα διασταυρώσει απόψε (21/2, 20:00) τα ξίφη του με τον Παναθηναϊκό στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας για την κατάκτηση της κούπας!

Οι Πειραιώτες προκρίθηκαν στον τελικό μετά από τις νίκες κόντρα σε ΑΕΚ και Μαρούσι αντίστοιχα, ενώ οι Πράσινοι επικράτησαν του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια στον ημιτελικό, εξασφάλισαν το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον Ηρακλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορικά με τις απουσίες, για τον Ολυμπιακό ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή των Τζόουνς και Μιλουτίνοφ.

Ο Αμερικανός ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, ενώ ο Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού. Ωστόσο, στα ευχάριστα νέα για τον Μπαρτζώκα, επέστρεψε ο Ντόρσεϊ από τις ΗΠΑ, που είχε μεταβεί για προσωπικούς λόγους.

Σχετικά με τον Παναθηναϊκό, το σύνολο του Αταμάν, πέρα από τη γνωστή απουσία του Λεσόρ, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.

Οι δηλώσεις του Φουρνιέ για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

«Είμαι ενθουσιασμένος. Με ενθουσιάζει να παίζω σε δύσκολο περιβάλλον. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Κάθε φορά που παίζουμε με τον Παναθηναϊκό είναι διασκεδαστικό. Είναι physical, οι οπαδοί είναι πολύ θερμοί. Ανυπομονώ να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα με μία καλή νίκη.

Πρέπει να είμαστε η πιο επιθετική ομάδα. Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα. Οι τελικοί δεν κερδίζονται από την ευστοχία. Συνήθως κερδίζει η ομάδα που το θέλει περισσότερο».

Η γραπτή δήλωση του Αταμάν

«Στον τελικό τίθενται αντιμέτωπες δύο μεγάλες ομάδες. Κάθε φορά, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλύτερη ημέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όπως και πέρσι, και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας.

Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, που μέχρι στιγμής παίζει καλό μπάσκετ και στη Euroleague».