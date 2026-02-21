sports betsson
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται με φόντο τη δεύτερη κούπα της χρονιάς
Μπάσκετ 21 Φεβρουαρίου 2026, 08:38

Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται με φόντο τη δεύτερη κούπα της χρονιάς

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απόψε (21/2, 20:00) εναντίον του Παναθηναϊκού με στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας!

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Spotlight

Ο Ολυμπιακός θα διασταυρώσει απόψε (21/2, 20:00) τα ξίφη του με τον Παναθηναϊκό στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας για την κατάκτηση της κούπας!

Οι Πειραιώτες προκρίθηκαν στον τελικό μετά από τις νίκες κόντρα σε ΑΕΚ και Μαρούσι αντίστοιχα, ενώ οι Πράσινοι επικράτησαν του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια στον ημιτελικό, εξασφάλισαν το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον Ηρακλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορικά με τις απουσίες, για τον Ολυμπιακό ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή των Τζόουνς και Μιλουτίνοφ.

Ο Αμερικανός ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, ενώ ο Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού. Ωστόσο, στα ευχάριστα νέα για τον Μπαρτζώκα, επέστρεψε ο Ντόρσεϊ από τις ΗΠΑ, που είχε μεταβεί για προσωπικούς λόγους.

Σχετικά με τον Παναθηναϊκό, το σύνολο του Αταμάν, πέρα από τη γνωστή απουσία του Λεσόρ, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.

Οι δηλώσεις του Φουρνιέ για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

«Είμαι ενθουσιασμένος. Με ενθουσιάζει να παίζω σε δύσκολο περιβάλλον. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Κάθε φορά που παίζουμε με τον Παναθηναϊκό είναι διασκεδαστικό. Είναι physical, οι οπαδοί είναι πολύ θερμοί. Ανυπομονώ να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα με μία καλή νίκη.

Πρέπει να είμαστε η πιο επιθετική ομάδα. Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα. Οι τελικοί δεν κερδίζονται από την ευστοχία. Συνήθως κερδίζει η ομάδα που το θέλει περισσότερο».

Η γραπτή δήλωση του Αταμάν

«Στον τελικό τίθενται αντιμέτωπες δύο μεγάλες ομάδες. Κάθε φορά, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλύτερη ημέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όπως και πέρσι, και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας.

Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, που μέχρι στιγμής παίζει καλό μπάσκετ και στη Euroleague».

Business
Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Τράπεζες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου
Στο Βελιγράδι 20.02.26

Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου

Με μία από τις πιο δυνατές ομάδες των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να αγωνιστεί το Σάββατο (21/2) η ελληνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Σύνταξη
Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων
Μπάσκετ 20.02.26

Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ κάνει μαθήματα οδήγησης για να αποκτήσει δίπλωμα, κίνηση που εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη σημάδι προσαρμογής

Βάιος Μπαλάφας
Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ δηλώνει πως δεν απολαμβάνει τον ρόλο του στην Τότεναμ πριν από το ντεμπούτο του στην Premier League στο ντέρμπι με την ‘Αρσεναλ και υπάρχει σοβαρός λόγος για αυτό!

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»

Μετά τη Λεβερκούζεν στο Champions League, o Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόβλημα δυστοκίας του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια.

Σύνταξη
Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά

Ο Λανουά πιέζει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του στο πόστο του αρχιδιαιτητή, όμως ο ίδιος και συνεργάτες του πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο. Μέχρι τότε δίνουν εξετάσεις

Σύνταξη
Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης - Πότε εκδικάζονται

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

«Χορός δισεκατομμυρίων» για τις ένοπλες δυνάμεις - Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ
Art 21.02.26

Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ απέκτησαν πρόσβαση στο φημισμένο Interlochen Center for the Arts, αξιοποιώντας δωρεές και επιρροή. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκεί φέρονται να προσέγγισαν ανήλικες μαθήτριες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε
Τόμπολα 21.02.26

Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων, κάτι που ο ίδιος απέρριψε - Επιφυλακτική η ΕΕ, ανησυχεί για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε με τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων
Διαρκής συρρίκνωση 21.02.26

Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων

Το δίκτυο της περιφέρειας «θυσιάζεται» συστηματικά με αναστολές δρομολογίων - Προτεραιότητα στον βασικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Κώστας Ντελέζος
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ
Λιανεμπόριο ΕΛΣΤΑΤ 21.02.26

Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ

Η ακρίβεια έχει αλλάξει τις συνήθειες των νοικοκυριών, που περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Σε τρόφιμα-σουπερμάρκετ το 27,3% του τζίρου του λιανεμπορίου το 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δασμοί Τραμπ: Τι μέλλει γενέσθαι έπειτα από την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ανώτατο Δικαστήριο 21.02.26

Τι αλλάζει πλέον στους δασμούς του Τραμπ

Τι πρόκειται να συμβεί με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι ένα σημαντικό μέρος τους ήταν παράνομοι;

Σύνταξη
Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
Γαλλία 21.02.26

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία

«Γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό ήταν ο ένας από τους δύο 16χρονους που συνελήφθησαν στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Σύνταξη
Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
Κόσμος 21.02.26

Πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, ένας κατέληξε σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας στους πέντε τους νεκρούς από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%
Ουάσιγκτον 21.02.26

Ο Τραμπ υπέγραψε τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα στο Οβάλ Γραφείο έναν παγκόσμιο δασμό 10% σε όλες τις χώρες» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, στον απόηχο της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

