Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο διεθνής γκαρντ επέστρεψε στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κρήτη και ενσωματώθηκε κανονικά στην αποστολή των Πειραιωτών.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόρσεϊ είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και δεν αγωνίστηκε στα πρώτα ματς του Final-8 κόντρα σε ΑΕΚ και Μαρούσι αντίστοιχα. Ωστόσο, ο 30χρονος επέστρεψε και θα δώσει κανονικά το «παρών» στον τελικό με τους «πράσινους».
Ένα άκρως ευχάριστο νέο φυσικά για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αφού ο τεχνικός των Πειραιωτών καλείται να διαχειριστεί τις υπόλοιπες απουσίες που υπάρχουν. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί το αν θα αγωνιστεί ο Μιλουτίνοφ που έφυγε από τον ημιτελικό με το Μαρούσι έχοντας υποστεί κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα, αλλά ο ίδιος δηλώνει… έτοιμος να παίξει, φορώντας ειδικό νάρθηκα.
