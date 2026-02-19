Όμορφη στιγμή: Η φωτογραφία του Ντόρσεϊ από τις ΗΠΑ με τον γιο του (pics)
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δημοσίευσε μία ανάρτηση από τις ΗΠΑ στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram με τον γιο του.
- Νότια Κορέα: Ο Γιουν Σουκ Γεόλ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για οργάνωση εξέγερσης στη χώρα
- Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους από τη Γαύδο στο ΠΑΓΝΗ με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ
- Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική - Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου
- Εξαφανίστηκε 52χρονος στα Χανιά: Έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναχώρησε την προηγούμενη Δευτέρα (16/2) για τις ΗΠΑ χάνοντας τον προημιτελικό και τον ημιτελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και με αφορμή το ταξίδι του δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στο instagram, σε μία από τις οποίες είναι μαζί με τον γιο του.
Ο γκαρντ των Ερυθρόλευκων αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την Παρασκευή (20/2) προκειμένου να δώσει το «παρών» στο Final 8 της Κρήτης και να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Η ανάρτηση του Ντόρσεϊ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι φωτογραφίες του Ντόρσεϊ αποτυπώνουν τη χαρά του, που βρίσκεται μαζί με τον αγαπημένο του γιο σε μερικές όμορφες στιγμές πριν επιστρέψει στο παρκέ.
- Αργεντινή: Σκιά 50 εκατ. δολαρίων πάνω από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
- Ποιες είναι οι πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός για ανατροπή κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)
- Τι συμβαίνει στη Χάποελ Τελ Αβίβ: Παραιτήθηκαν δύο βασικά μέλη της διοίκησης
- Αθλητικός διευθυντής Λεβερκούζεν: «Για αυτό δεν την… πατήσαμε ξανά στο «Γ. Καραϊσκάκης»
- Όμορφη στιγμή: Η φωτογραφία του Ντόρσεϊ από τις ΗΠΑ με τον γιο του (pics)
- Καντέρ: «Ελπίζω να έρθω στον Παναθηναϊκό όταν φύγει το καθεστώς Ερντογάν – Έχω μιλήσει με τον Γιαννακόπουλο»
- «ΑS»: «Σιλβέν Φρανσίσκο, ο μεγάλος στόχος της Μπαρτσελόνα για το καλοκαίρι»
- Στην Τούμπα με τη Θέλτα ο ΠΑΟΚ και στο ΟΑΚΑ με την Πλζεν ο Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις