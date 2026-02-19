Όμορφη στιγμή: Η φωτογραφία του Ντόρσεϊ από τις ΗΠΑ με τον γιο του (pics)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναχώρησε την προηγούμενη Δευτέρα (16/2) για τις ΗΠΑ χάνοντας τον προημιτελικό και τον ημιτελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και με αφορμή το ταξίδι του δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στο instagram, σε μία από τις οποίες είναι μαζί με τον γιο του.

Ο γκαρντ των Ερυθρόλευκων αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την Παρασκευή (20/2) προκειμένου να δώσει το «παρών» στο Final 8 της Κρήτης και να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η ανάρτηση του Ντόρσεϊ

Οι φωτογραφίες του Ντόρσεϊ αποτυπώνουν τη χαρά του, που βρίσκεται μαζί με τον αγαπημένο του γιο σε μερικές όμορφες στιγμές πριν επιστρέψει στο παρκέ.