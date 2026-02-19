sports betsson
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
19.02.2026 | 20:38
Επιχείρηση διάσωσης δύο ορειβατών στον Παρνασσό - Χάθηκαν λόγω ομίχλης
Πότε γίνεται ο τελικός Κυπέλλου μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 19 Φεβρουαρίου 2026, 22:18

Πότε γίνεται ο τελικός Κυπέλλου μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Καμία έκπληξη. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για το Κύπελλο μπάσκετ στο Ηράκλειο. Η μέρα και η ώρα του τζάμπολ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-61 του Ηρακλή και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου θα βρει τον Ολυμπιακό που είχε προκριθεί άνετα επίσης, νικώντας με 91-67 το Μαρούσι στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της ημέρας.

Οι δύο αντίπαλοι θα αναμετρηθούν το ερχόμενο Σάββατο (19/2) στις 20.00 η ώρα στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης για το πρώτο τρόπαιο της φετινής σεζόν.

Το πανόραμα του Final 8

Προημιτελικοί

Μαρούσι – Άρης 87-80
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67
Ηρακλής – Μύκονος 93-65
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71

Ημιτελικοί

Μαρούσι – Ολυμπιακός  67-91
Ηρακλής – Παναθηναϊκός 61-91

Τελικός

Σάββατο 21/2 20:00 ΕΡΤ2

World
Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα
Europa League 19.02.26

ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα

Κακός ο ΠΑΟΚ ξύπνησε μετά το 60’ στο παιχνίδι με την Θέλτα, όμως γνώρισε την ήττα. Όπως φάνηκε ήταν επηρεασμένος από τις απουσίες. Μείωσε και έχει κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Σύνταξη
LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.02.26

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Νόα – Άλκμααρ
Conference League 19.02.26

LIVE: Νόα – Άλκμααρ

LIVE: Νόα – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόα – Άλκμααρ για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
Europa League 19.02.26

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.02.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Παναθηναϊκός, στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα
Europa League 19.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Θέλτα για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό ενόψει τελικού
Μπάσκετ 19.02.26

Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό ενόψει τελικού

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ χτύπησε στον αντίχειρα κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Ολυμπιακού με το Μαρούσι και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό του Σαββάτου.

Σύνταξη
Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Άνετη πρόκριση στον τελικό για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 19.02.26

Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Άνετη πρόκριση στον τελικό για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι (91-67) στον πρώτο ημιτελικό και εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το Σάββατο, όπου περιμένει τον νικητή του Παναθηναϊκός - Ηρακλής.

Σύνταξη
Το άδειασμα της UEFA στον Γκαγκάτση και στην ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο 19.02.26

Το άδειασμα της UEFA στον Γκαγκάτση και στην ΕΠΟ

Με βάση το πρωτόκολλο ο πρόεδρός της Αλεξάντερ Τσέφεριν δεν συνοδευόταν από τον Γκαγκάτση κατά την άφιξή του στην Αθήνα θα συναντήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, πριν τον αγώνα ΠΑΟΚ-Θέλτα

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα
Κόσμος 19.02.26

Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα

Ο νεαρός, γνωστός με το ψευδώνυμο Mikazz στην Πορτογαλία, ζούσε μια παράλληλη ζωή στο διαδίκτυο, όπου ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας που διέπραττε και επιδείκνυε πράξεις ακραίας βίας

Σύνταξη
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
«Όχι ταμπέλες» 19.02.26

Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα

Οι φήμες για τη νέα σχέση του Πέδρο Πασκάλ οργιάζουν, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε σε τρυφερές στιγμές με τον πρώην σύντροφο του Λιουκ Έβανς, Ραφαέλ Ολάρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη
Europa League 19.02.26

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Στουτγκάρδη για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα
Conference League 19.02.26

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 19.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;
Ερωτήματα 19.02.26

Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;

Ενώ η βρετανική κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ένα νέο μυστήριο καλύπτει την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τις δεξαμενές προπανίου- «Δεν γνώριζα» λέει ο ιδιοκτήτης και «δείχνει» Παπαστεργίου
Ελλάδα 19.02.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τις δεξαμενές προπανίου- «Δεν γνώριζα» λέει ο ιδιοκτήτης και «δείχνει» Παπαστεργίου

Οι ισχυρισμοί του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα ότι δεν γνώριζε για το πρόβλημα που υπήρχαν με τις δεξαμενές προπανίου καταρρίπτονται από τα νέα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Ρωσία: Στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία
Νέες εκτιμήσεις 19.02.26

Η Ρωσία στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία

Οι στρατολόγοι στόχευαν πρώην στρατιώτες και αστυνομικούς, καθώς και ανέργους, με τις υποσχέσεις ότι θα κέρδιζαν περίπου 350.000 σελίνια Κένυας - Τι λέει η Ρωσία

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Αγορά Παγκρατίου 19.02.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι πάνω από το 80% καταγράφει μείωση τζίρου, ενώ στο 40% η πτώση ξεπερνά το 20%

Σύνταξη
Χιλή: Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο
Τρομακτικές εικόνες 19.02.26

Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο της Χιλής

Η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χιλή - Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα

Σύνταξη
Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»
Ελλάδα 19.02.26

Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»

«Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γιος μιας από τις πέντε εργάτριες που σκοτώθηκε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Σύνταξη
Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη

Επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της παράταξης ζήτησε ο Νίκος Δένδιας, διατυπώνοντας νέες αιχμές προς το μέγαρο Μαξίμου και εμφανιζόμενος με καθαρό τρόπο ως δεύτερος πόλος εντός της ΝΔ, απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
