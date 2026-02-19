Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον τελικό του Allwyn Final 8 (21/2, 20:00) του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαβάστε τα στατιστικά της αναμέτρησης των «αιωνίων» αντιπάλων
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμαρουσίου 91-67 στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του A Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και έκλεισε από νωρίς την θέση του στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
Λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον Ηρακλή με 91-61 και σφράγισε ακόμα ένα ραντεβού «αιωνίων» στον τελικό για τη διεκδίκηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν.
Ο τελικός, που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (21/2, 20:00), θα είναι ο 13ος της ιστορίας ανάμεσα στους δύο αιωνίους. Στις προηγούμενες 12 περιπτώσεις, οι πράσινοι έχουν πανηγυρίσει οκτώ φορές, ενώ οι ερυθρόλευκοι τέσσερις.
Αναλυτικά οι κατακτήσεις των δύο ομάδων στις μεταξύ τους μονομαχίες
Οι κατακτήσεις του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό: 1979, 1983, 1986, 2008, 2009, 2012, 2013, 2025.
Οι κατακτήσεις του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό: 2010, 2011, 2021, 2024
