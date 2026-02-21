sports betsson
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
in
Νέα σενάρια στη Σερβία για Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκό!
Euroleague 21 Φεβρουαρίου 2026

Νέα σενάρια στη Σερβία για Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκό!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί τον μεγάλο στόχο του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, σύμφωνα με τους Σέρβους…

Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει το μυαλό του στον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στην Κρήτη, όμως τα σενάρια για την άκρη του πάγκου του δίνουν και παίρνουν στη Σερβία, με τους πράσινους να φαίνεται πως έχουν ως πρώτο στόχο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ανεξάρτητα πώς θα καταλήξει η χρονιά με τον Εργκίν Αταμάν.

Οι φήμες από την πατρίδα το Ζοτς αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να τον φέρει με λευκή επιταγή τόσο για το συμβόλαιο του όσο και για το μπάτζετ και το ρόστερ που θέλει να χτίσει.

Ο Μίροσλαβ Μπέριτς, μιλώντας στο Pick and Roll podcast, μίλησε για τον Ομπράντοβιτς και τις πιθανότητες επιστροφής του στον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στο μέλλον του Εργκίν Αταμάν.

Τα λόγια του για τον Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό

Ο Σέρβος πρώην σούτινγκ γκαρντ του Πανελληνίου και της Παρτιζάν, και νυν σχολιαστής υποστήριξε πως γνωρίζει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιθυμεί την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο των «πρασίνων», κάνοντας λόγο για μια διαχρονική επιθυμία που συνδέεται και με την οικογενειακή παράδοση.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ξέρω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον “κυνηγά”. Η επιθυμία του πατέρα του ήταν κάποια μέρα να φέρει πίσω τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον σύλλογο», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε πως, σε περίπτωση που ο Σέρβος τεχνικός αποδεχόταν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τότε «ο Αταμάν θα ήταν ήδη παρελθόν».

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Δασμοί Τραμπ: Τι σημαίνει η ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Δασμοί Τραμπ: Τι σημαίνει η ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ποδόσφαιρο 21.02.26

Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα κάνει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου για την καταβολή των δεδουλευμένων του Κιλιάν Εμπαπέ και έτσι οι δύο πλευρές μπορούν να συνεχίσουν τις ζωές τους χωρίς άλλες προστριβές.

Άλλα Αθλήματα 21.02.26

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)

Γλίτωσε τα χειρότερα η Πολωνή αθλήτρια που παραλίγο να χάσει το μάτι της, από λεπίδα πατινιού αντιπάλου στον ημιτελικό του αγωνίσματος short track.

Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα
Euroleague 20.02.26

Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα

Ακριβά πλήρωσαν Παναθηναϊκός και Ματίας Λεσόρ όσα ακολούθησαν το buzzer beater του Μπόλντγουϊν στο φινάλε του πρόσφατου ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ - Πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»
Euroleague 18.02.26

Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας από τους καλύτερους φόργουορντ στην Euroleague, η κατάσταση στη Μονακό είναι στον αέρα και οι ομάδες της Euroleague θέλουν να το εκμεταλλευτούν – Τα δεδομένα για τον Αμερικανό

Η κατάσταση στη Μονακό κάνει… περιζήτητο τον Άλφα Ντιαλό – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 17.02.26

Η κατάσταση στη Μονακό κάνει… περιζήτητο τον Άλφα Ντιαλό – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Η Μονακό μπορεί να πλήρωσε κάποιους από τους μισθούς του Δεκεμβρίου, όμως αν συνεχιστεί η κατάσταση θα υπάρξει κύμα…αποχωρήσεων το καλοκαίρι – Η «καυτή» περίπτωση του Άλφα Ντιαλό που παρακολουθεί όλη η Euroleague.

Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα

Νέοι σταθμοί στις περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο απολογισμός του 15-19 και τα νέα προγραμματικά πεδία του κυβερνητικού του σχεδίου

ΠΑΣΟΚ: Μπλόκο σε υποψήφιους με offshore, στον «αέρα» η πλατφόρμα digitalsociety
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

ΠΑΣΟΚ: Μπλόκο σε υποψήφιους με offshore, στον «αέρα» η πλατφόρμα digitalsociety

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ταχύτητες ενόψει συνεδρίου, εγκαινιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα digitalsociety.gr και βάζοντας αυστηρό φίλτρο διαφάνειας για τους επίδοξους υποψηφίους- Η ερώτηση για τις offshore ως μέτρο διαφάνειας

Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα
Fizz 21.02.26

Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα

«Βουλιάζει» το νησί του Σαρωνικού με πληρότητα 100% για το συγκεκριμένο τριήμερο. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, με τους δημοσιογράφους να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα.

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Ποδόσφαιρο 21.02.26

Λέκκας: Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις – Γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει
«Τα δύσκολα μπροστά μας» 21.02.26

Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις - Ο Λέκκας εξηγεί γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει

«Για τα κατολισθητικά φαινόμενα υπάρχουν διάφορα αίτια, όπως οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, η φύση των πετρωμάτων, το επιφανειακό και το υπόγειο νερό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευθύμης Λέκκας

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.02.26

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)

Γλίτωσε τα χειρότερα η Πολωνή αθλήτρια που παραλίγο να χάσει το μάτι της, από λεπίδα πατινιού αντιπάλου στον ημιτελικό του αγωνίσματος short track.

«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 
Μνήμες 21.02.26

«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 

Από τη Νταϊάνα στην Έιμι Γουάινχαουζ, ο φωτογράφος διασημοτήτων Ρίτσαρντ Γιανγκ μίλησε για τις σχέσεις πίσω από τις λήψεις του στο BBC

Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 21.02.26

Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»
Οικονομία 21.02.26

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος «κρύβεται» ένας μαθηματικός αλγόριθμος, ο δείκτης ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index), που υπολογίζει κατά πόσον «μοιάζουν» δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων

«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής
Αντίσταση 21.02.26

«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής

Από τα ορεινά Θεοδώριανα της Άρτας μέχρι τη Ζίτσα στα Γιάννενα, οι μνήμες δεν έσβησαν και σήμερα εναπομείναντες συγγενείς ή συγχωριανοί τους που δεν ξεχνούν, παραθέτουν ως ηθικό χρέος τις μαρτυρίες τους ως ντοκουμέντα θυσίας

Ουκρανία: Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ουκρανία 21.02.26

Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η πόλη Οδησσός στη νότια Ουκρανία δέχτηκε άλλη μια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια κατοικιών και ένα σχολείο

Φυλακές Δομοκού: Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη
Έρευνα σε εξέλιξη 21.02.26

Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Οι ισχυρισμοί του Βούλγαρου κρατούμενου και του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού δεν έπεισαν τις Αρχές και, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους

Διασώθηκαν 20 άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή

Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης - Πότε εκδικάζονται

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

