Νέα σενάρια στη Σερβία για Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει το μυαλό του στον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στην Κρήτη, όμως τα σενάρια για την άκρη του πάγκου του δίνουν και παίρνουν στη Σερβία, με τους πράσινους να φαίνεται πως έχουν ως πρώτο στόχο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ανεξάρτητα πώς θα καταλήξει η χρονιά με τον Εργκίν Αταμάν.

Οι φήμες από την πατρίδα το Ζοτς αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να τον φέρει με λευκή επιταγή τόσο για το συμβόλαιο του όσο και για το μπάτζετ και το ρόστερ που θέλει να χτίσει.

Ο Μίροσλαβ Μπέριτς, μιλώντας στο Pick and Roll podcast, μίλησε για τον Ομπράντοβιτς και τις πιθανότητες επιστροφής του στον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στο μέλλον του Εργκίν Αταμάν.

Τα λόγια του για τον Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό

Ο Σέρβος πρώην σούτινγκ γκαρντ του Πανελληνίου και της Παρτιζάν, και νυν σχολιαστής υποστήριξε πως γνωρίζει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιθυμεί την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο των «πρασίνων», κάνοντας λόγο για μια διαχρονική επιθυμία που συνδέεται και με την οικογενειακή παράδοση.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ξέρω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον “κυνηγά”. Η επιθυμία του πατέρα του ήταν κάποια μέρα να φέρει πίσω τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον σύλλογο», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε πως, σε περίπτωση που ο Σέρβος τεχνικός αποδεχόταν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τότε «ο Αταμάν θα ήταν ήδη παρελθόν».