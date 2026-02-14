Κοινή έξοδος για Γιασικεβίτσιους και Ομπράντοβιτς στα μπουζούκια (vid)
Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκαν ταυτόχρονα στην Αθήνα και έτσι βρήκαν και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διασκέδασαν παρέα στα μπουζούκια.
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens με 85-83 και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους αποφάσισε να γιορτάσει τη νίκη μαζί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στα μπουζούκια!
Οι δύο προπονητές γλέντησαν στο σχήμα που εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα και ήταν εμφανώς ευδιάθετοι, σε στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς μακριά από το παρκέ.
Δείτε το βίντεο από το ξεφάντωμα του Ζοτς με τον Σάρας στα μπουζούκια
These two🤍
Via: X#paobc #paobcgr #olympiacosbc #euroleague pic.twitter.com/8APKTL3mwS
— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) February 14, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του από την Παρτιζάν έχει επιλέξει να… αφήσει στην άκρη για λίγο την προπονητική, αφού όπως δήλωσε ο ίδιος θέλει να ξεκουραστεί για το υπόλοιπο της φετινής χρονιάς.
Ο «Ζοτς» είναι λάτρης της Αθήνας, επισκέπτεται την πρωτεύουσα αρκετά συχνά και επέλεξε να διασκεδάσει στη νυχτερινή του έξοδο μαζί με τον Γιασικεβίτσιους, μετά το τέλος της αναμέτρησης των Πράσινων με τη Φενέρ.
