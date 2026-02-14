Κοινή έξοδος για Γιασικεβίτσιους και Ομπράντοβιτς στα μπουζούκια (vid)

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens με 85-83 και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους αποφάσισε να γιορτάσει τη νίκη μαζί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στα μπουζούκια!

Οι δύο προπονητές γλέντησαν στο σχήμα που εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα και ήταν εμφανώς ευδιάθετοι, σε στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς μακριά από το παρκέ.

Δείτε το βίντεο από το ξεφάντωμα του Ζοτς με τον Σάρας στα μπουζούκια

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του από την Παρτιζάν έχει επιλέξει να… αφήσει στην άκρη για λίγο την προπονητική, αφού όπως δήλωσε ο ίδιος θέλει να ξεκουραστεί για το υπόλοιπο της φετινής χρονιάς.

Ο «Ζοτς» είναι λάτρης της Αθήνας, επισκέπτεται την πρωτεύουσα αρκετά συχνά και επέλεξε να διασκεδάσει στη νυχτερινή του έξοδο μαζί με τον Γιασικεβίτσιους, μετά το τέλος της αναμέτρησης των Πράσινων με τη Φενέρ.