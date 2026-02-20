Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα

Με πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ και ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα ο Ματίας Λεσόρ για το «ντου» και όσα έκανε στο παρκέ, μετά το buzzer beater του Μπόλντγουιν και τον πανηγυρισμό του στον κέντρο του γηπέδου στο πρόσφατο ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα τιμωρία επιβλήθηκε και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα «βαρύ» πρόστιμο 22.000 ευρώ, «για τη χρήση λέιζερ, την επιθετική συμπεριφορά των οπαδών, την ρίψη αντικειμένων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα» με την Φενερμπαχτσέ, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, η διοργανώτρια αρχή επέβαλλε πρόστιμο 5.000 ευρώ και στον Γιώργο Μπαρτζώκα, για τα σχόλιά του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα με την Ντουμπάι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο κ. Γεώργιος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για τα σχόλιά του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 22.000 ευρώ, για τη χρήση λέιζερ, την επιθετική συμπεριφορά των οπαδών του, την ρίψη αντικειμένων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός ΑKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.ε), στ), ζ) και θ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ματίας Λεσόρ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από έναν αγώνα και πρόστιμο 8.000 ευρώ, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Πανιώνιος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ για τις προσβλητικές ενέργειες των οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα Πανιώνιος – Μπεσίκτας, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».