Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από την Κρήτη με το τρόπαιο στις αποσκευές του (pics)
Ο Παναθηναϊκός γύρισε στην Αθήνα, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς οι Πράσινοι επικράτησαν του Ολυμπιακού με 79-68!
Το Τριφύλλι επέστρεψε στην Αθήνα, με το Κύπελλο στις αποσκευές του με τους παίκτες να απεικονίζονται χαμογελαστοί, μετά την άφιξή τους στην πρωτεύουσα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πράσινοι, πλέον στρέφουν την προσοχή τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις για την Euroleague, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Παρί (26/02).
Στις φωτογραφίες από την άφιξη ξεχωρίζει ο Χέιζ-Ντέιβις, αφού το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πράσινων, στέφθηκε ο MVP του Κυπέλλου και πήρε μία σημαντική διάκριση, λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του στο Τριφύλλι.
Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
