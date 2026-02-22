Το μήνυμα του Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν ακούω πολύ καλά πάνω στις επευφημίες για τον MVP» (pic)
Η ανάρτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, κάμπτοντας την αντίσταση του Ολυμπιακού και κατακτώντας τον πρώτο του τίτλο τη φετινή σεζόν. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πράσινους ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος μπορεί να έχει μόλις λίγες μέρες στη χώρα μας, όμως μπόρεσε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί μάλιστα MVP του τελικού.
Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε και την πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφέροντας πως δεν είχε στα πλάνα του να κατακτήσει κάποιον τίτλο ακόμα, ενώ για όσους έχουν να πουν κάτι ότι δεν τους ακούει από τις επευφημίες για το MVP.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις:
«Ένα βάθρο στην Ελλάδα σίγουρα δεν ήταν στα σχέδια μου για φέτος. Με παρέσυρε ένα κύμα χρημάτων και η θάλασσα με έφερε εδώ. Σε όσους νιώθουν κάτι. Έχω πολλά να προσφέρω αν χρειάζεστε κάτι για να σκουπίσετε τα δάκρυά σας. Σε όσους έχουν κάτι να πουν. Δεν ακούω πολύ καλά πάνω στις επευφημίες για το MVP».
- Έρευνα της La Liga για συνθήματα θανάτου των οπαδών της Οσασούνα προς τον Βινίσιους
- Επιστρέφει η περιφερειακή λίγκα στα Βαλκάνια
- Η αφιέρωση του Κώστα Σλούκα στον Αταμάν για τον χαμό της μητέρας του (vid)
- Ο Ολυμπιακός, το 23% στο τρίποντο και η απόφαση για τον Πίτερς (vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (22/2): Πού θα δείτε τα ματς της Super League και παιχνίδια από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Το μήνυμα του Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν ακούω πολύ καλά πάνω στις επευφημίες για τον MVP» (pic)
- Παναθηναϊκός: Το πάρτι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου (pics)
- Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις