Το μήνυμα του Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν ακούω πολύ καλά πάνω στις επευφημίες για τον MVP» (pic)

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, κάμπτοντας την αντίσταση του Ολυμπιακού και κατακτώντας τον πρώτο του τίτλο τη φετινή σεζόν. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πράσινους ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος μπορεί να έχει μόλις λίγες μέρες στη χώρα μας, όμως μπόρεσε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί μάλιστα MVP του τελικού.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε και την πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφέροντας πως δεν είχε στα πλάνα του να κατακτήσει κάποιον τίτλο ακόμα, ενώ για όσους έχουν να πουν κάτι ότι δεν τους ακούει από τις επευφημίες για το MVP.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nigel Hayes-Davis (@nigel_hayes)

Η ανάρτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις:

«Ένα βάθρο στην Ελλάδα σίγουρα δεν ήταν στα σχέδια μου για φέτος. Με παρέσυρε ένα κύμα χρημάτων και η θάλασσα με έφερε εδώ. Σε όσους νιώθουν κάτι. Έχω πολλά να προσφέρω αν χρειάζεστε κάτι για να σκουπίσετε τα δάκρυά σας. Σε όσους έχουν κάτι να πουν. Δεν ακούω πολύ καλά πάνω στις επευφημίες για το MVP».