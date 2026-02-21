Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναδείχθηκε MVP του τελικού Κυπέλλου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 79-68 στα «Δύο Αοράκια» και στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τη χαρά του ενώ αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που τον έφερε στην ομάδα.

Όσα είπε ο Χέιζ-Ντέιβις:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα και στο σταφ για την μεγάλη προσπάθεια. Δύσκολο ματς κόντρα σε σπουδαία ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους και ευχαριστώ στους οπαδούς που ήταν στο γήπεδο και μας υποστήριξαν».

Για το ότι πήγε στο γήπεδο 3 ώρες πριν το τζάμπολ: «Σε μέρες αγώνων προσπαθώ να κάνω το ίδιο τα τελευταία 4-5 χρόνια. Προσπαθώ να κάνω τα ασήμαντα πράγματα με την λιγότερη δυνατή προσπάθεια, να κοιμηθώ και μετά πάω στο γήπεδο. Προσπαθώ να πάω στο παρκέ τρεις ώρες νωρίτερα. Κάνω την ίδια ρουτίνα 4-5 χρόνια. Όταν ξεκινάει ο αγώνας προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να βοηθήσω την ομάδα. Σήμερα ήμουν εντάξει, ακόμα προσπαθώ να βρω ρυθμό. Ελπίζω η ομάδα, το σταφ και οι οπαδοί να εκτιμούν την προσπάθεια».

Για τον πρώτο του τελικό με τον Ολυμπιακό και για το αν περίμενε να βγει MVP: «Είναι πάντα ωραίο να παίζεις ματς τίτλου στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη μου φορά στο ελληνικό ντέρμπι, ήταν συναρπαστικό. Χαίρομαι που κέρδισε η ομάδα μου. Με τους συμπαίκτες μου είπαμε ότι δεν μας νοιάζει ο MVP, θέλαμε απλώς να κερδίσουμε. Αυτή την φορά ήμουν εγώ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, το σταφ, τον Γιαννακόπουλο που με εμπιστεύτηκε και ήθελε να έρθω εδώ για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω. Ευχαριστώ όσους σχετίζονται με τον Παναθηναϊκό».

