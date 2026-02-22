Ο Παναθηναϊκός του Χέιζ-Ντέιβις: MVP στον πρώτο τελικό «αιωνίων» ο Αμερικανός (vids)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 79-68 τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το βράδυ του Σαββάτου (21/2) και κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παίζοντας πολύ καλά σε όλο το παιχνίδι και έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός κατάφερε να γίνει απολύτως επιδραστικός στους «πράσινους», παρά το γεγονός πως βρίσκεται παρά μόνο λίγες μέρες στο ρόστερ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν. Ο Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή σε ελληνικό ντέρμπι και αναδείχθηκε δίκαια ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

Η νέα προσθήκη του Παναθηναϊκού σημείωσε 15 πόντους με 6/7 δίποντα και 1/6 τρίποντα, μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και είχε 1 κλέψιμο σε 28.54’λεπτά συμμετοχής στην αναμέτρηση. Εκτός από την πολύ καλή εικόνα στην επίθεση ήταν επίσης καλός και στην άμυνα παίζοντας πολύ καλά και πάνω στον Σάσα Βεζένκοφ, αλλά και σε όποιον κλήθηκε να μαρκάρει.

Το πιο σημαντικό όμως είναι πως έδειξε πως μπορεί να υπηρετήσει την άμυνα με αλλαγές που παίζει ο Εργκίν Αταμάν μαρκάροντας αρκετές θέσεις, ενώ σε καταστάσεις small ball μπορεί να λειτουργήσει και ως πεντάρι με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δίπλα του, κάτι το οποίο δοκίμασε ο Αταμάν απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η MVP εμφάνιση του Νάιτσελ Χέιζ-Ντέιβις

Τα στατιστικά του Χέιζ-Ντέιβις

15 πόντοι

6/7 δίποντα

1/6 τρίποντα

6 ριμπάουντ

1 ασίστ

1 κλέψιμο

17 index rating

28’54” συμμετοχής