ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται» (pic)
Με ανάρτησή της στα σόσιαλ μίντια, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον κόσμο που στήριξε την ομάδα στην Κρήτη και τόνισε μπορεί το Κύπελλο να χάθηκε, όμως η μάχη μαίνεται.
Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων απέναντι στον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, και μοιραία ηττήθηκε με 79-68 από τους Πράσινους στα «Δύο Αοράκια».
Οι Ερυθρόλευκοι, μέσω σχετικής τους ανάρτησης στα σόσιαλ μίντια, θέλησαν να πουν ένα «ευχαριστώ» στον κόσμο που βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου και στήριξε την ομάδα, ενώ τόνισε ότι μπορεί να χάθηκε το Κύπελλο, όμως η μάχη μαίνεται, αφού ξεκινούν άμεσα οι υποχρεώσεις για τη regular season της Euroleague και φυσικά το πρωτάθλημα, εκεί όπου ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον υπέροχο κόσμο μας που ήταν στο πλευρό μας.
Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται.
Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ ακόμα πιο δυνατά.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/BVztvZPitl
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 22, 2026
«Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον υπέροχο κόσμο μας που ήταν στο πλευρό μας. Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται. Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ ακόμα πιο δυνατά».
