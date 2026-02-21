ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ο Λεσόρ πέταξε μπανάνα στον κόσμο»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία ότι ο Ματίας Λεσόρ άκουσε ήχους μαϊμούδων από την κερκίδα των οπαδών του Ολυμπιακού.

«Με τη λήξη του ημιχρόνου οπαδός του Ολυμπιακού ακριβώς πάνω από την είσοδο της φυσούνας έκανε ήχο μαϊμούς στον Λεσόρ. Σε αυτό οφειλόταν η ένταση. Ο Λεσόρ γύρισε να μιλήσει με τους αστυνομικούς να επέμβουν, όχι να επιτεθεί», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «πράσινοι».

Μετά από λίγη ώρα ακολούθησε η αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η θέση των Πειραιωτών είναι ότι ο Γάλλος σέντερ πέταξε μπανάνα προς τον κόσμο, σε συνέχεια της έντασης που είχε προκληθεί ανάμεσα στον παίκτη και την κερκίδα.