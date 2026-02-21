Παναθηναϊκός: «Ο Λεσόρ άκουσε ήχους μαϊμούδων από οπαδό του Ολυμπιακού»
Τι αναφέρουν οι «πράσινοι» καταγγέλλοντας ρατσιστική συμπεριφορά
- Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα
- Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στη Ροδόπη – Στο νοσοκομείο οχτώ άτομα
- Live η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην Πάτρα - Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους
- Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Διάλογο με τους οπαδούς του Ολυμπιακού άνοιξε ο Ματίας Λεσόρ, κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τους Πειραιώτες, με τους «πράσινους» να καταγγέλλουν ρατσιστική συμπεριφορά εναντίον του Γάλλου.
Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ βρίσκονταν στον πάγκο των «πράσινων» και σε κάποια στιγμή του τελικού άνοιξε διάλογο με οπαδούς του Ολυμπιακού.
Αμέσως, για να προλάβουν καταστάσεις, άνθρωποι της ΕΟΚ πλησίασαν τον 30χρονο και του ζήτησαν να μην μιλάει με την εξέδρα.
Συμφωνία με καταγγελία του Παναθηναϊκού υπήρξε ρατσιστική επίθεση εναντίον του Λεσόρ.
«Με τη λήξη του ημιχρόνου οπαδός του Ολυμπιακού ακριβώς πάνω από την είσοδο της φυσούνας έκανε ήχο μαϊμούς στον Λεσόρ. Σε αυτό οφειλόταν η ένταση. Ο Λεσόρ γύρισε να μιλήσει με τους αστυνομικούς να επέμβουν, όχι να επιτεθεί», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «πράσινοι».
- Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ 4-2: Επιστροφή στις νίκες για τους «ροχιμπλάνκος»
- Κάλιαρι – Λάτσιο 0-0: Έμειναν πολύ πίσω οι Ρωμαίοι
- Το σύνθημα των παικτών του Ολυμπιακού μετά την ήττα στον τελικό – «Πάμε για το restart»
- Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
- Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο
- Με ζώνη στη μέση του ο Βεζένκοφ – Περπατούσε με το ζόρι μετά το τέλος του τελικού
- Παναθηναϊκός: Η απονομή στους Κυπελλούχους Ελλάδας «πράσινους» (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις