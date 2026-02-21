sports betsson
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Παναθηναϊκός: «Ο Λεσόρ άκουσε ήχους μαϊμούδων από οπαδό του Ολυμπιακού»
Μπάσκετ 21 Φεβρουαρίου 2026, 22:16

Παναθηναϊκός: «Ο Λεσόρ άκουσε ήχους μαϊμούδων από οπαδό του Ολυμπιακού»

Τι αναφέρουν οι «πράσινοι» καταγγέλλοντας ρατσιστική συμπεριφορά

Σύνταξη
Διάλογο με τους οπαδούς του Ολυμπιακού άνοιξε ο Ματίας Λεσόρ, κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τους Πειραιώτες, με τους «πράσινους» να καταγγέλλουν ρατσιστική συμπεριφορά εναντίον του Γάλλου.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ βρίσκονταν στον πάγκο των «πράσινων» και σε κάποια στιγμή του τελικού άνοιξε διάλογο με οπαδούς του Ολυμπιακού.

Αμέσως, για να προλάβουν καταστάσεις, άνθρωποι της ΕΟΚ πλησίασαν τον 30χρονο και του ζήτησαν να μην μιλάει με την εξέδρα.

Συμφωνία με καταγγελία του Παναθηναϊκού υπήρξε ρατσιστική επίθεση εναντίον του Λεσόρ.

«Με τη λήξη του ημιχρόνου οπαδός του Ολυμπιακού ακριβώς πάνω από την είσοδο της φυσούνας έκανε ήχο μαϊμούς στον Λεσόρ. Σε αυτό οφειλόταν η ένταση. Ο Λεσόρ γύρισε να μιλήσει με τους αστυνομικούς να επέμβουν, όχι να επιτεθεί», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «πράσινοι».

World
Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League κι έτσι μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.

Σύνταξη
Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
Μπάσκετ 21.02.26

Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)

Ο MVP του τελικού Κυπέλλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πρώτη του συμμετοχή σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ευχαρίστησε άπαντες στους «πράσινους».

Σύνταξη
Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!

Η Ρεάλ κόλλησε στην Παμπλόνα, η Οσασούνα τη νίκησε με 2-1 και πλέον η Μπαρτσελόνα που υποδέχεται τη Λεβάντε την Κυριακή (22/2) έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου
Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου 21.02.26

Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου

Η Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Ρούσσου στα 1.500 μέτρα χάρισαν στην Ελλάδα δύο χρυσά μετάλλια από τα συνολικά 11 της χώρας μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Δεύτερος ο Τεντόγλου στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8,14μ.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League κι έτσι μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.

Σύνταξη
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Κόσμος 21.02.26

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Κόσμος 21.02.26

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
Μπάσκετ 21.02.26

Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)

Ο MVP του τελικού Κυπέλλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πρώτη του συμμετοχή σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ευχαρίστησε άπαντες στους «πράσινους».

Σύνταξη
Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
Ελλάδα 21.02.26

Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων

Οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι, τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν την ώρα που περπατούσαν στο Αίγιο

Σύνταξη
Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά
Ελλάδα 21.02.26

Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά

Ο υπουργός Υγείας «έταξε» βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως περιορίστηκε σε ένα screenshot - Για «σκευωρία και δολοφονία χαρακτήρα» κάνει λόγο ο συνδικαλιστής γιατρός

Σύνταξη
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου
Κόσμος 21.02.26

Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο

Σύνταξη
Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!

Η Ρεάλ κόλλησε στην Παμπλόνα, η Οσασούνα τη νίκησε με 2-1 και πλέον η Μπαρτσελόνα που υποδέχεται τη Λεβάντε την Κυριακή (22/2) έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας – Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;
«Όσκαρ: Υποκατάστημα Λονδίνου» 21.02.26

Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας - Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;

Λίγες υποψηφιότητες από το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος στα BAFTA, καθώς η βιομηχανία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της προσέλκυσης παγκόσμιας προσοχής και της ανάδειξης εγχώριων έργων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Σύνταξη
Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022
«Coda» 21.02.26

Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
