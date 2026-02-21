Το σύνθημα των παικτών του Ολυμπιακού μετά την ήττα στον τελικό – «Πάμε για το restart»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 79-68 από τον Παναθηναϊκό στο Ηράκλειο και έχασε και το φετινό Κύπελλο Ελλάδας από τον «αιώνιο» αντίπαλό του.

Οι παίκτες των Πειραιωτών πήραν τα μετάλλιά τους και το κύπελλο του φιναλίστ και έφυγαν κατευθείαν για τα αποδυτήρια μετά και την απονομή των Κυπελλούχων του Εργκίν Αταμάν.

Στα αποδυτήρια, οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Κώστας Παπανικολάου και Νίκος Λεπενιώτης, μέσω ομιλίας τους προς όλους τους παίκτες, έδωσαν μήνυμα ενότητας και σύνθημα ανασύνταξης εν όψει της δύσκολης συνέχειας και των δύο στόχων που εκκρεμούν: Η κορυφή στη Euroleague και στη Stoiximan GBL.

Μετά τους Μπαρτζώκα και Λεπενιώτη, τον λόγο πήρε και ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων στους συμπαίκτες του: «Ψηλά το κεφάλι, πάμε για το restart».