Ο Ολυμπιακός, το 23% στο τρίποντο και η απόφαση για τον Πίτερς (vids)

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, ηττήθηκε 79-68 από τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι που ήταν κατώτερος των περιστάσεων και έχασε δίκαια από τον «αιώνιο» αντίπαλο. Οι πράσινοι ήταν πιο έτοιμοι από τους ερυθρόλευκους και πιο καλά προετοιμασμένοι, ενώ είχαν και πολύ μεγαλύτερη ευστοχία από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Το πιο χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη αστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75 για τον Ολυμπιακό, που είχε στο πρώτο… καταστροφικό ημίχρονο 1/13 τρίποντα, σκοράροντας μόλις ένα με τον Τάισον Γουόρντ, ενώ συνολικά με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης είχε 6/26 και ποσοστό 23%.

Ο Φουρνιέ ευστόχησε σε δύο, ενώ από ένα πέτυχαν οι Παπανικολάου, Γουόρντ, Γουόκαπ και Ντόρσεϊ, με τον Ολυμπιακό στο φινάλε να πληρώνει την αστοχία του και να μην ξεπερνάει καν τους 70 πόντους. Το δεδομένο είναι πως σίγουρα έλειψε το μακρινό σουτ από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και το γεγονός πως ο κορυφαίος σουτέρ αυτής της ομάδας, Άλεκ Πίτερς ήταν ανήμπορος να βοηθήσει σίγουρα έκανε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε το 40+% του Πίτερς στο τρίποντο

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν ήταν στην 12άδα, καθώς «κόπηκε» για να έχει τρεις σέντερ ο Μπαρτζώκας διαθέσιμους ελεώ και των τραυματισμών που είχαν Μιλουτίνοφ και Τζόουνς από τα προηγούμενα ματς. Η απόφαση να μείνει εκτός ο Πίτερς εκ του αποτελέσματος πάντα, κρίνεται ως λάθος, μιας και ο Ολυμπιακός αυτό που χρειαζόταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν το μακρινό σουτ, κάτι που είναι… ψωμοτύρι για τον Αμερικανό.

Ο Πίτερς είναι ένας παίκτης που έχει σταθερά πάνω από 40% στο σουτ τριών πόντων στην καριέρα του (φέτος στην Euroleague έχει 42%) και παρότι έχει μπροστά του στο ροτέισον τον MVP, Σάσα Βεζένκοφ είναι και οικονομικός και σημαντικός στο επιθετικό κομμάτι.

Ο Πίτερς εκτός από τα στατιστικά καριέρας που έχει στην Euroleague, αλλά και στον Ολυμπιακό, ήταν και σε εξαιρετική κατάσταση σε προημιτελικό και ημιτελικό στο Final 8 στην Κρήτη.

Στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ αγωνίστηκε 20 λεπτά και είχε 14 πόντους με 3/7 τρίποντα (42.9%), 1/4 δίποντα, 3/3 βολές και 9 ριμπάουντ, ενώ κόντρα στο Μαρούσι είχε πάλι 20 λεπτά χρόνο συμμετοχής με 9 πόντους και 3/7 τρίποντα ξανά (42,9%), μάζεψε 5 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε και 1 κλέψιμο.