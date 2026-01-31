Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)

Ένα σχετικά εύκολο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός κόντρα στο Περιστέρι Betsson, καταφέρνοντας να επικρατήσει με 94-71, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι παραμένουν αήττητοι φτάνοντας στο 16-0, ενώ οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στο 6-9.

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ανταγωνιστικό για ένα ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μέρος οι Πειραιώτες ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, επέβαλαν τον ρυθμό τους και μπόρεσαν να πάρουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει ξανά τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος στο δεύτερο ματς του συνολικά, και πρώτο στο πρωτάθλημα, έδειξε πολύ καλά στοιχεία, έχοντας 7 πόντους και 7 ασίστ σε 23 λεπτά.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άλεκ Πίτερς που σταμάτησε στους 29 πόντους, με τον Εβάν Φουρνιέ να έχει 11, ενώ από 10 πόντους μέτρησαν οι Τάισον Γουόρντ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Από την άλλη πλευρά, ο Σι Τζέι Χάρις είχε 16 πόντους, ο Κώστας Παπαδάκης 11 και ο Ομάρ Πέιν 10 πόντους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις από μακριά, κυρίως με τον Τόμας Γουόκαπ, με αποτέλεσμα να χτίσει μια μικρή διαφορά για το 13-7 στο 4′, όμως το Περιστέρι είχε τις λύσεις για να παραμείνει κοντά στο σκορ να μειώσει σε 14-12 στο 5′. Οι Ερυθρόλευκοι κρατούσαν ένα ισχνό προβάδισμα μέχρι οι φιλοξενούμενοι να περάσουν μπροστά με 23-22 στο 9′, κλείνοντας μάλιστα στην πρώτη περίοδο έχοντας τα ηνία χάρη στο 27-24.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση στην εκκίνηση του δεύτερου δεκαλέπτου φτάνοντας στο 33-29 στο 13′, αλλά το Περιστέρι με πρωταγωνιστή τον Χάρις έκανε το 34-33 στο 14′. Όσο περνούσε η ώρα, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβαζαν την απόδοσή τους, για να φτάσουν στο +10 με το 44-34 στο 18′. Ένα μικρό 4-0 των φιλοξενούμενων έκλεισε το ημίχρονο στο 44-38 υπέρ των Ερυθρόλευκων.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τους Πειραιώτες να ανεβάζουν πάλι τη διαφορά στο +9 (49-40) στο 23′, με το Περιστέρι να μειώνει σε 49-45 στο 24′. Ο Ολυμπιακός διαχειριζόταν καλά τη διαφορά που είχε χτίσει και κάπου εκεί είχε ένα ξέσπασμα τρέχοντας σερί 18-0 για το 67-45, πριν ο Παπαδάκης με ένα τρίποντο κλείσει την τρίτη περίοδο στο 67-48.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν με διάθεση και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πίτερς βρέθηκαν ξανά στο +22 με το (74-52) στο 32′. Το Περιστέρι είχε κάποιες καλές στιγμές, διατηρώντας τη διαφορά σε αυτά τα επίπεδα, ενώ λίγο αργότερα μείωσε σε 80-64 (35′). Κάπου εκεί ανέλαβε ο Φουρνιέ που με δικά του σουτ έστειλε τη διαφορά στο 86-64 στο 37′. Στη συνέχεια δεν άλλαξαν πολλά, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο τελικό 94-71.

Τα δεκάλεπτα: 22-25, 44-38, 67-45, 94-71.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9 (2/3 τρίποντα, 7 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Γουόρντ 10 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντόρσεϊ 8 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πίτερς (5/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μιλουτίβοβ 6, Λαρεντζάκης 10 (2/7 τρίποντα, 4 κλεψίματα), Νετζήπογλου 2, Τζόσεφ 8 (7 ασίστ, 3 λάθη), Χολ 1 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Φουρνιέ 11 (3/5 τρίποντα)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 6 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ, 4 λάθη), Καρντένας 7 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 λάθη), Ιτούνας 3 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Πετράκης 2, Πέιν (7 ριμπάουντ), Μουράτος 2 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χάρις 16 (2), Παπαδάλης 11 (3/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κάριους 3 (1/4 τρίποντα)