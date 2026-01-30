Μπάρτζωκας: «Δύο υπέροχα βράδια για τον Ολυμπιακό»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-75 της Μπαρτσελόνα και έφτασε στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στη Euroleague και την 8η στα τελευταία 9 παιχνίδια στην διοργάνωση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να λέει ενδιαφέροντα πράγματα στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Έλληνας προπονητής μίλησε για το ρόστερ του Ολυμπιακού, το οποίο και αποθέωσε, ενώ αναφέρθηκε και στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο απέναντι στον Άγιαξ.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες και τον κόσμο μας για ένα πραγματικό σπουδαίο βράδυ για εμάς. Οι φίλαθλοι μας το διασκέδασαν το ματς, το ένιωσα στο πρώτο ημίχρονο και το τελευταίο δεκάλεπτο, ειδικά μετά τη χθεσινή νίκη στο Άμστερνταμ. Ήταν δύο υπέροχα βράδια για τον Ολυμπιακό. Θεωρώ τη νίκη σπουδαία γιατί η Μπαρτσελόνα είναι έμπειρη και σε τρομερή κατάσταση. Σούταραν καλά στο τρίποντο και εμείς στο 25%. Δεν ήμασταν καλοί σε ριμπάουντ, τους αναγκάσαμε να κάνουν πολλά λάθη και στην τέταρτη περίοδο κυριαρχήσαμε μέσω της άμυνά μας. Όλοι όσοι έπαιξαν θυσίασαν τον εαυτό τους για να νικήσει η ομάδα και θα έπρεπε να έχουμε αποφύγει κάποια εύκολα λάθη. Κάθε νίκη στην Ευρωλίγκα είναι σημαντική, συγχαρητήρια στους παίκτες.

Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει παίκτες καλούς στο τρανζίσιον. Αν παίζουμε καλή άμυνα μπορούμε να παίζουμε στο ανοικτό γήπεδο, έχουμε σπεσιαλίστες σε αυτό όπως οι Γουορντ, Σάσα, ΜακΚίσικ και Ντόρσεϊ. Απλώς πίσω πρέπει να είμαστε συμπαγής. Η Μπάρτσα προσπαθεί να κοντρολάρει την επίθεση, ήταν ζητούμενο να τρέξουμε. Γενικά είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να παίξουμε όλα τα είδη μπάσκετ με το ρόστερ που έχουμε. Γενικά είμαστε καλή κατάσταση.

Η γλώσσα του σώματος δείχνει αυτό που είναι. Η διοίκηση δεν μπορεί να αφήσει την επένδυσή της λόγω ελλείψεων. Για εμένα ο Τζόσεφ έπαιξε καλά γιατί είχε να παίξει καιρό. Έχουμε τόσο καλό και ακριβό ρόστερ και επενδύονται αυτά τα χρήματα. Το μεγαλύτερο ρόστερ σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις λιγότερες βαθμολογικές απώλειες, αλλά πρέπει να το αποδεχθούν και οι παίκτες. Για παράδειγμα, ο Ντόντα Χολ ήταν εκπληκτικός στα προηγούμενα ματς και σήμερα έμεινε στον πάγκο.

Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να ανοίγουμε το σκορ. Δεν είναι τυχαίο που φεύγουμε στο +20, αλλά είναι τόσα τα ματς και η κούραση που δεν μπορείς συστηματικά να παίζεις καλά.

Έχω κάλους συνεργάτες που εξηγούν στους παίκτες τον ρόλο τους και εκείνοι είναι θετικοί. Ο Τζόσεφ πχ ήρθε να παίξει πρώτη φορά στην Ευρώπη, είδε ότι είναι σοβαρά τα πράγματα, η ατμόσφαιρα, η ταχύτητα, οι επαφές, οι ομάδες. Το παιχνίδι και η ομάδα βοηθά άπαντες να το πάρουν σοβαρά και να συγκεντρωθούν. Ένας παίκτης με μικρή συμμετοχή απόψε, αύριο ή μεθαύριο μπορεί να είναι οι καλύτεροι γιατί έχουμε συνεχόμενα ματς.

Πολλά παίζουν ρόλο. Οι επιστροφές, παικτών, η προσθήκη παικτών, η αυτοθυσία του Φουρνιέ να παίζει άμυνα όπως παίζει και οι σταθερές της ομάδας. Θεωρώ πως στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθεί και ο Τζόσεφ. Έχουμε τον συνδυασμό παικτών ταλαντούχων επιθετικά και σκληρών αμυντικά που πρέπει όλοι να κάνουν στεπ απ στον τομέα που δεν είναι καλοί. Αυτή την στιγμή, η ομάδα από την έντονη κριτική που είχαμε πριν λίγο καιρό, έχουμε κάνει σερί νίκες. Δεν υπάρχει εύκολο ματς και ειδικά το ματς που απαγορεύεται να χάσεις είναι ακόμα πιο δύσκολο».