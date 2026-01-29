Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι» με σούπερ Βεζένκοφ και Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός δεν σταματάει πουθενά! Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από πάνω την Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 87-75 σε ένα παιχνίδι που τα είχε κυριολεκτικά… όλα.

Οι Πειραιώτες έφτασαν μία ανάσα από το να πάρουν και την διαφορά για την πιθανή ισοβαθμία με τους Καταλανούς (σ.σ. είχαν χάσει με 13 στη Βαρκελώνη) με τον Ντόρσεϊ να βάζει αδιανόητο τρίποντο στο τέλος και τον Γιαν Βέσελι να απαντάει «at the buzzer» για το τελικό 87-75.

Αδιανόητο παιχνίδι από τον Τζόουνς που είχε 16 πόντους με 5/7 δίποντα, 6/8 βολές, 5 επιθετικά και συνολικά 8 ριμπάουντ, 3 τάπες, 3 κλεψίματα, 2 ασίστ. Άλλους 20 πόντους είχε ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εκρηκτικά την αναμέτρηση και με ένα 11-0 και επτά πόντους του Σάσα Βεζένκοφ προηγήθηκε με 11-2 στο πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Η Μπαρτσελόνα μείωσε σε 13-7 και ο Ολυμπιακός μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ ξέφυγε με +13 και σκορ 20-7 στο 8’.

Ο Ολυμπιακός σε… έξαλλη κατάσταση με τρίποντο του Βεζένκοφ και κάρφωμα του Γουόρντ έκανε το 25-10. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τον Ολυμπιακός το +14 και σκορ 27-13 και τον Βεζένκοφ να έχει 12 πόντους!

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα με τον Ντόρσεϊ να πηγαίνει στα αποδυτήρια μετά από άσχημη προσγείωση στο πόδι του, με τους Πειραιώτες να προηγούνται με 34-21 με σουτ του Πίτερς στο 14’.

Ο Ολυμπιακός με δύο πολύ όμορφες κινήσεις του Τζόουνς έκανε το 40-26 στο 16’ και σήκωσε στο… πόδι το ΣΕΦ. Η Μπαρτσελόνα μείωσε με τον Πάντερ σε 42-30 στο 18’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τους ερυθρόλευκους να είναι μπροστά με +9 και σκορ 46-37.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και τρέχοντας ένα 9-0 ισοφάρισε σε 46-46 με τους Βέσελι και Μπριθουέλα στο 13’. Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ έκαναν το 54-46 για τον Ολυμπιακό, με τον Πάντερ να μειώνει σε 54-49 με τρίποντο στο 25’.

Η Μπαρτσελόνα πέρασε μπροστά με πέντε συνεχόμενους πόντους του Κλάιμπερν με 56-58 στο 28’. Πάντερ και Κλάιμπερν πήραν μπρος για τα καλά και έδωσαν στην Μπαρτσελόνα προβάδισμα με +5 και σκορ 59-64 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε με 61-66 και καλάθι του Κλάιμπερν με τον Ντόρσεϊ να μειώνει στον έναν και σκορ 65-66 στο 32’. Ο Βεζένκοφ με ένα τρομερό τρίποντο έδωσε και πάλι προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 68-66 στο 33’.

Ο Ολυμπιακός με τον Τζόουνς να κάνει απίθανα πράγματα σε άμυνα και επίθεση, αλλά και σε δημιουργία, προηγήθηκαν με +6 και σκορ 74-68 στο 37’, με τον Αμερικανό να είναι απίθανος με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέχρι εκείνο το σημείο. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να είναι εκρηκτικοί στην τέταρτη περίοδο και έφτασαν μέχρι το +11 και σκορ 80-69 με τρίποντο του Γουόκαπ στο 39’ και κυνήγησαν και την διαφορά στο τέλος.

Στο τελευταίο λεπτό έγιναν όλα στο ματς. Ο Ντόρσεϊ έβαλε αδιανόητο τρίποντο κάνοντας το 87-73 για τον Ολυμπιακό που εκείνη την ώρα κρατούσε και τη νίκη και τη διαφορά στα χέρια του, ωστόσο ο Βέσελι ευστόχησε σε σουτ δύο πόντων στα 0.7 δευτερόλεπτα και έγραψε το τελικό 87-75.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Παστούσιακ, Κονσταντίνοβς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75