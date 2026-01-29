Ενός λεπτού σιγή πριν το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague, ένα ματς που ξεκίνησε μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετικό αίτημα της πειραϊκής ΚΑΕ και το οποίο έγινε αποδεκτό από την Ευρωλίγκα, πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδας.

Όπως ήταν λογικό, άπαντες σεβάστηκαν απόλυτα τη στιγμή αυτή και μέχρι το σφύριγμα του διαιτητή, στο ΣΕΦ δεν ακούστηκε το παραμικρό.

Το σχετικό βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός