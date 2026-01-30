Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη σπουδαία νίκη τετράδας του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της regular season της Euroleague.
Οι Πειραιώτες επικράτησαν με σκορ 87-75 των Καταλανών και ανέβηκαν στο 16-8, με τους ηττημένους να πέφτουν στο 16-9 και την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση όπου ισοβαθμεί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ενώ είναι μία νίκη μακριά από την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε (17-7)!
Στα άλλα ματς που τελείωσαν νωρίτερα, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους νίκησε με 79-62 την Αναντολού Εφές και η Μπάγερν Μονάχου με 79-64 της Χάποελ στο Τελ Αβίβ. Νίκες επίσης και για Μιλάνο-Βαλένθια, κόντρα σε Παρτίζαν (85-79) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (94-83).
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 25ης αγωνιστικής της Euroleague:
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 96-92
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 64-79
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 94-83
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:
Dubai BC – Ολυμπιακός 3/2 στις 18:00
Αναντολού Εφές – Βαλένθια 3/2 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό 3/2 στις 20:00
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/2 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 3/2 στις 21:05
Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 3/2 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Παρί 3/2 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 3/2 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 3/2 στις 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν 4/2 στις 21:30
