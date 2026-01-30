Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με σκορ 87-75 των Καταλανών και ανέβηκαν στο 16-8, με τους ηττημένους να πέφτουν στο 16-9 και την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση όπου ισοβαθμεί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ενώ είναι μία νίκη μακριά από την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε (17-7)!

Στα άλλα ματς που τελείωσαν νωρίτερα, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους νίκησε με 79-62 την Αναντολού Εφές και η Μπάγερν Μονάχου με 79-64 της Χάποελ στο Τελ Αβίβ. Νίκες επίσης και για Μιλάνο-Βαλένθια, κόντρα σε Παρτίζαν (85-79) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (94-83).

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 25ης αγωνιστικής της Euroleague:

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 96-92

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 64-79

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 94-83

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Dubai BC – Ολυμπιακός 3/2 στις 18:00

Αναντολού Εφές – Βαλένθια 3/2 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό 3/2 στις 20:00

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/2 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 3/2 στις 21:05

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 3/2 στις 21:15

Μπάγερν Μονάχου – Παρί 3/2 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 3/2 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 3/2 στις 21:30

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν 4/2 στις 21:30