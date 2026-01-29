Χαποέλ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 64-79: Οι Γερμανοί διέλυσαν την ομάδα του Ιτούδη

Η Χαποέλ Τελ Αβίβ στο δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς τον Ελάιτζα Μπράιαντ, υποδέχτηκε την Μπάγερν Μονάχου ηττήθηκε με 64-79 για την 25η αγωνιστική της EuroLeague, χάνοντας την πρώτη θέση της βαθμολογίας από την Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς πέτυχε ακόμη μία μεγάλη νίκη, μετά από αυτή απέναντι στην Βαλένθια στο Μόναχο με 93-89 και με τον Σέρβο στο τιμόνι, έφτασε στην 15η θέση και απέδειξε πως πλέον είναι ένας πολύ επικίνδυνος αντίπαλος.

Πρωταγωνιστής της Μπάγερν, ο Αιζάια Μάικ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ οι Βλαντιμίρ Λούτσιτς και Αντρέας Ομπστ πρόσθεσαν από 13 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ο Βασίλιε Μίτσιτς σημείωσε 13 πόντους και 5 ασίστ και ο Ντάνιελ Οτούρου έμεινε στους 10 πόντους και τα 5 ριμπάουντ. Στο 16-8 λοιπόν πλέον η Χαποέλ και μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα, έχασε και την δεύτερη θέση και βρίσκεται πλέον τρίτη στη Euroleague.

Τα στατιστικά του αγώνα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-23, 39-43, 50-61, 64-79

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 9, Τζόουνς 7, Μπλέικνι 7, Μάλκολμ 3 (7 ριμπάουντ), Οντιάσε 4, Μίτσιτς 13 (5 ασίστ), Γουέινραϊτ (5 ριμπάουντ), Οτούρου 10 (5 ριμπάουντ), Μάνταρ 2, Γκινάτ 9

ΜΠΑΓΕΡΝ (Πέσιτς): Ντιμιτρίεβιτς 11 (1), Ρατάν-Μέις 4, Γκιφάι 2, Φόιγκτμαν 5 (4 ριμπάουντ), Τζέσαπ 8, Λούτσιτς 11 (6 ριμπάουντ), Ομπστ 13 (1/6 τρίποντα), Χόλατς 5 (4 ασίστ), Μάικ 16 (5 ριμπάουντ), Γκέιμπριελ 4 (5 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Χάποελ Τελ Αβίβ: 20/37 δίποντα, 5/30 τρίποντα, 9/12 βολές, 35 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 14 επιθετικά), 13 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 16 λάθη, 16 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπάγερν: 26/38 δίποντα, 7/23 τρίποντα, 6/9 βολές, 34 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 8 επιθετικά), 16 ασίστ, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 13 λάθη, 19 φάουλ