Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ

Με ποινή μίας αγωνιστικής και πρόστιμο της τάξης των 1.400 ευρώ τιμώρησε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τον Σάσα Βεζένκοφ, έπειτα από το περιστατικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου στην 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Μόνο πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ επιβλήθηκε αντίθετα στον Ανδρέα Πετρόπουλο.

Έτσι, ο φόργουορντ των Πειραιωτών θα χάσει το ματς πρωταθλήματος με το Περιστέρι Betsson για τη 17η αγωνιστική στο ΣΕΦ το απόγευμα του Σαββάτου (31/1, 18:15).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την τιμωρία του Βεζένκοφ:

«Επιβάλλεται : 1) Στον Βεζένκοβ Αλεξάντερ Καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής μέρας και χρηματικό πρόστιμό χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€) για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα τηςΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 25-1-2026 και

2) Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα κατά τον ως άνω αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την τιμωρία του Πετρόπουλου:

Επιβάλλεται στον Πετρόπουλο Ανδρέα Καλαθοσφαιριστή της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμό χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€) για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς (έργω εξύβρισης) προς αντίπαλο, για την οποία πράξη όμως δεν αποβλήθηκε από τον αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 25-1-2026, και

Απαλλάσσει την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ)για το παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς του ως άνω αθλητή, κατά τον προαναφερόμενο αγώνα.