Άναψαν τα αίματα στο Κολοσσός – Ολυμπιακός: Χοντρό επεισόδιο με Βεζένκοφ και Πετρόπουλο! (vid)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Κολοσσό στη Ρόδο και στο ματς έγινε χαμός με την έναρξη της τέταρτης περιόδου με σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Σάσα Βεζένκοφ και Ανδρέα Πετρόπουλο.

Συγκεκριμένα, με 9.25 να απομένει για το τέλος της αναμέτρησης και με το σκορ 77-73 υπέρ των Πειραιωτών έγινε ο κακός χαμός κάτω από την μπασκέτα που επιτίθεται η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανάμεσα στον Βεζένκοφ και τον Πετρόπουλο.

Το επεισόδιο με Βεζένκοφ και Πετρόπουλο

Οι δύο τους «μονομάχησαν» για την μπάλα, η ένταση ήταν μεγάλη, ο ένας «κλείδωσε» τον άλλο και εξελίχθηκε σε σοβαρό επεισόδιο με τον φόργουορντ του Κολοσσού να σπρώχνει τον Βούλγαρο σταρ των Πειραιωτών προς την μπασκέτα και εκείνος να αντιδράει πολύ έντονα.

Ο Βεζένκοφ με τον Πετρόπουλο πιάστηκαν στα χέρια για μερικά δευτερόλεπτο και μέχρι να τους χωρίσουν οι ψυχραιμότεροι, με όλους τους παίκτες των ομάδων να γίνονται ένα… κουβάρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι διαιτητές έδωσαν από ένα αντιαθλητικό φάουλ στις δύο ομάδες και απέβαλαν τον Σάσα Βεζένκοφ.