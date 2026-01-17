sports betsson
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Βεζένκοφ: «Όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό παίρνεις έξτρα ώθηση»
Μπάσκετ 17 Ιανουαρίου 2026 | 23:59

Βεζένκοφ: «Όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό παίρνεις έξτρα ώθηση»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου, για την ώθηση που πήραν οι Ερυθρόλευκοι μετά το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά και για τη «διαβολοβδομάδα».

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στο Μαρούσι, παίρνοντας μια εύκολη νίκη, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Βούλγαρος φόργουορντ μίλησε στην ΕΡΤ για τον αγώνα, για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού που έδωσε ώθηση, για τον Ταϊρικ Τζόουνς, αλλά και για τη «διαβολοβδομάδα».

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

«Προσπαθούμε σε αυτά τα παιχνίδια καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο για προπόνηση, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε κανέναν, να μπαίνουμε δυνατά, να παίζουμε το παιχνίδι μας, και να νιώθουμε αυτοπεποίθηση. Τα παιχνίδια αυτά σου δίνουν ρυθμό, ενέργεια και αυτοπεποίθηση όπως προείπα. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και ας έγιναν κάποια λάθη , δεχθήκαμε κάποιους εύκολους πόντους στο τέλος, οι 89 πόντοι που δεχθήκαμε δεν είναι κάτι που μας αρέσει αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές κρατάμε τη νίκη, την καλή εμφάνισή μας στην επίθεση αλλά και τα λάθη που κάναμε για να τα διορθώσουμε γιατί έρχεται μια απαιτητική διπλή εβδομάδα».

Για την καλή στατιστική του στους τελευταίους αγώνες: «Νιώθω καλά από την αρχή της χρονιάς αλλά και από την αρχή της καριέρας μου γνώμονας ήταν η σκληρή δουλειά, επομένως με αυτό συνεχίζω και βαδίζω. Αυτό ξέρω να κάνω επομένως είτε πάει καλά είτε κάτι δεν πάει καλά εγώ συνεχίζω να δουλεύω, έχω τη στήριξη της ομάδας και του οργανισμού που με κάνει να νιώθω ακόμα πιο όμορφα, του προπονητή, των συμπαικτών μου και χαίρομαι που βοηθάω την ομάδα μου αλλά είναι ακόμα Ιανουάριος. Τον επόμενο μήνα κρίνεται το Κύπελλο, μετά κρίνεται η πρόκριση στο Top 8, μετά η πρόκριση στο Final 4, έρχεται πολύ δουλειά μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι», ανέφερε ο Βεζένκοφ.

Για το αν έκανε διαφορετική προετοιμασία το καλοκαίρι: «Έχω δουλέψει σε όλα τα κομμάτια που μπορούν να συμβούν στο παιχνίδι και στην ατομική προπόνηση με τους προπονητές που δουλεύω το καλοκαίρι, αλλά και έπειτα με τους προπονητές που δουλεύω με την ομάδα. Μέσα στη χρονιά πρέπει να δουλέψεις κάποια plays, προσομοιώσεις και κάποιες καταστάσεις για να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση. Αυτό ξέρω, αυτό έχω μάθει και από την οικογένεια μου, από τους συμπαίκτες μου αλλά και τους μεγάλους θρύλους του επαγγέλματος, επομένως δουλειά, δουλειά και μόνο δουλειά».

Για την αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει η ομάδα: «Οι δύο νίκες σίγουρα μας έχουν βοηθήσει μην κρυβόμαστε πίσω από τον εαυτό μας, αν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό σου δίνει μια αυτοπεποίθηση, ένα extra boost αλλά έρχονται δύσκολα παιχνίδια και η EuroLeague είναι απρόβλεπτη με ομάδες που θέλουν κάθε εβδομάδα να κερδίζουν. Πρέπει να έχεις “κοντή μνήμη” ,να δουλεύεις ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά, να το απολαμβάνεις και να παίρνεις το αποτέλεσμα που θέλεις».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς και για το ρόστερ του Ολυμπιακού: «Πολλοί οι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Ο Ταϊρίκ είναι ένας παίκτης μεγάλης αξίας, ήρθε να προστεθεί στους ήδη δύο πολύ ταλαντούχους σέντερ που έχουμε, όλοι οι παίκτες σε όλες τις θέσεις είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να μπουν να βοηθήσουν. Να βρούμε τη χημεία μας και να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει», πρόσθεσε ο Βεζένκοφ.

Για τους 100+ πόντους που φτάνουν στις τελευταίες αναμετρήσεις: «Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό έτσι. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, πάει σε πιο πολλές κατοχές, σε πιο πολλά τρίποντα και σε πιο γρήγορες καταστάσεις. Βλέπουμε πλέον οι 80 πόντοι είναι κάτι normal. Ξέρω πως οι προπονητές θέλουν άμυνα και πιο χαμηλά τα σκορ αλλά βλέπουμε ότι αυτό τείνει να φθίνει λόγω της ποιότητας και του ταλέντου αλλά και πιθανόν επειδή οι προπονήσεις δεν είναι τόσες πολλές ώστε να προετοιμαστείς. Σε αυτή την εποχή ζούμε και είμαστε ευλογημένοι, θα το λέω πάντα γιατί κάνουμε αυτό που αγαπάμε, οπότε βλέπουμε τα παιχνίδια και πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε φορά που αγωνιζόμαστε».

Για τη φάση που αποσπάστηκε κατά τη διάρκεια του ματς: «Νόμιζα πως κάτι μου είπε ο Έβανς αλλά δεν πήγαινε για εμένα. Υψηλούς παλμούς, λάθος δικό μου που απάντησα εκείνη την ώρα αλλά εντάξει όλα καλά, με τον Έβαν έχουμε τρομερή σχέση».

Για τη διπλή εβδομάδα που έπεται: «Όλες οι ομάδες θέλουν να μπουν στα play-in. στα play-off. Kάποιοι ήδη κυνηγάνε άλλους στόχους όπως την τετράδα. Εμείς πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, η Μακάμπι είναι μια επικίνδυνη ομάδα, έχει πάει στο Ισραήλ και έχει πάρει αυτοπεποίθηση. Η Εφές είναι με το “χέρι στη σκανδάλη”, δεν την αντιπροσωπεύει η τελευταία θέση με το ταλέντο και το ρόστερ που έχει, θέλουν νίκες επομένως είναι τρομερά δύσκολο παιχνίδι. Το πρώτο ματς είναι με τη Μακάμπι στην έδρα μας, θέλουμε τον κόσμο να έρθει να μας στηρίξει, είναι στις 19:15, περίεργη ώρα αλλά έχει και ποδόσφαιρο μετά, να έρθει ο κόσμος να γεμίσει και τα δύο γήπεδα και να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις», κατέληξε ο Βεζένκοφ.

Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας»
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 01:46

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας»

Ο δήμαρχος Περάματος καλεί τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγείας τους. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τη φωτιά.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα
Relationsex 17.01.26

AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα

Οι AI companions υπόσχονται συντροφικότητα και κατανόηση σε μια εποχή κοινωνικής αποσύνδεσης. Πίσω όμως από την «ασφαλή» οικειότητα, αναδύεται μια νέα βιομηχανία εκμετάλλευσης του συναισθήματος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία
Κόσμος 17.01.26

Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Την ώρα που η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντάται με τους εκπρόσωπους από την Ουκρανία στο Μαϊάμι, το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι κομβικό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
The Good Life 17.01.26

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών
Κόσμος 17.01.26

Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών

Επιφυλακτική και διχασμένη η Γερμανία - Η κυβέρνηση θα το σκεφτεί και η αντιπολίτευση της στέλνει μήνυμα ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε»

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»
Κόσμος 17.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, περιγράφει στους αστυνομικούς τον ψυχολογικό εφιάλτη που ζει από εκείνη τη νύχτα.

Σύνταξη
