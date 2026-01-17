Βεζένκοφ: «Όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό παίρνεις έξτρα ώθηση»

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στο Μαρούσι, παίρνοντας μια εύκολη νίκη, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Βούλγαρος φόργουορντ μίλησε στην ΕΡΤ για τον αγώνα, για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού που έδωσε ώθηση, για τον Ταϊρικ Τζόουνς, αλλά και για τη «διαβολοβδομάδα».

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

«Προσπαθούμε σε αυτά τα παιχνίδια καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο για προπόνηση, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε κανέναν, να μπαίνουμε δυνατά, να παίζουμε το παιχνίδι μας, και να νιώθουμε αυτοπεποίθηση. Τα παιχνίδια αυτά σου δίνουν ρυθμό, ενέργεια και αυτοπεποίθηση όπως προείπα. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και ας έγιναν κάποια λάθη , δεχθήκαμε κάποιους εύκολους πόντους στο τέλος, οι 89 πόντοι που δεχθήκαμε δεν είναι κάτι που μας αρέσει αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές κρατάμε τη νίκη, την καλή εμφάνισή μας στην επίθεση αλλά και τα λάθη που κάναμε για να τα διορθώσουμε γιατί έρχεται μια απαιτητική διπλή εβδομάδα».

Για την καλή στατιστική του στους τελευταίους αγώνες: «Νιώθω καλά από την αρχή της χρονιάς αλλά και από την αρχή της καριέρας μου γνώμονας ήταν η σκληρή δουλειά, επομένως με αυτό συνεχίζω και βαδίζω. Αυτό ξέρω να κάνω επομένως είτε πάει καλά είτε κάτι δεν πάει καλά εγώ συνεχίζω να δουλεύω, έχω τη στήριξη της ομάδας και του οργανισμού που με κάνει να νιώθω ακόμα πιο όμορφα, του προπονητή, των συμπαικτών μου και χαίρομαι που βοηθάω την ομάδα μου αλλά είναι ακόμα Ιανουάριος. Τον επόμενο μήνα κρίνεται το Κύπελλο, μετά κρίνεται η πρόκριση στο Top 8, μετά η πρόκριση στο Final 4, έρχεται πολύ δουλειά μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι», ανέφερε ο Βεζένκοφ.

Για το αν έκανε διαφορετική προετοιμασία το καλοκαίρι: «Έχω δουλέψει σε όλα τα κομμάτια που μπορούν να συμβούν στο παιχνίδι και στην ατομική προπόνηση με τους προπονητές που δουλεύω το καλοκαίρι, αλλά και έπειτα με τους προπονητές που δουλεύω με την ομάδα. Μέσα στη χρονιά πρέπει να δουλέψεις κάποια plays, προσομοιώσεις και κάποιες καταστάσεις για να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση. Αυτό ξέρω, αυτό έχω μάθει και από την οικογένεια μου, από τους συμπαίκτες μου αλλά και τους μεγάλους θρύλους του επαγγέλματος, επομένως δουλειά, δουλειά και μόνο δουλειά».

Για την αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει η ομάδα: «Οι δύο νίκες σίγουρα μας έχουν βοηθήσει μην κρυβόμαστε πίσω από τον εαυτό μας, αν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό σου δίνει μια αυτοπεποίθηση, ένα extra boost αλλά έρχονται δύσκολα παιχνίδια και η EuroLeague είναι απρόβλεπτη με ομάδες που θέλουν κάθε εβδομάδα να κερδίζουν. Πρέπει να έχεις “κοντή μνήμη” ,να δουλεύεις ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά, να το απολαμβάνεις και να παίρνεις το αποτέλεσμα που θέλεις».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς και για το ρόστερ του Ολυμπιακού: «Πολλοί οι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Ο Ταϊρίκ είναι ένας παίκτης μεγάλης αξίας, ήρθε να προστεθεί στους ήδη δύο πολύ ταλαντούχους σέντερ που έχουμε, όλοι οι παίκτες σε όλες τις θέσεις είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να μπουν να βοηθήσουν. Να βρούμε τη χημεία μας και να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει», πρόσθεσε ο Βεζένκοφ.

Για τους 100+ πόντους που φτάνουν στις τελευταίες αναμετρήσεις: «Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό έτσι. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, πάει σε πιο πολλές κατοχές, σε πιο πολλά τρίποντα και σε πιο γρήγορες καταστάσεις. Βλέπουμε πλέον οι 80 πόντοι είναι κάτι normal. Ξέρω πως οι προπονητές θέλουν άμυνα και πιο χαμηλά τα σκορ αλλά βλέπουμε ότι αυτό τείνει να φθίνει λόγω της ποιότητας και του ταλέντου αλλά και πιθανόν επειδή οι προπονήσεις δεν είναι τόσες πολλές ώστε να προετοιμαστείς. Σε αυτή την εποχή ζούμε και είμαστε ευλογημένοι, θα το λέω πάντα γιατί κάνουμε αυτό που αγαπάμε, οπότε βλέπουμε τα παιχνίδια και πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε φορά που αγωνιζόμαστε».

Για τη φάση που αποσπάστηκε κατά τη διάρκεια του ματς: «Νόμιζα πως κάτι μου είπε ο Έβανς αλλά δεν πήγαινε για εμένα. Υψηλούς παλμούς, λάθος δικό μου που απάντησα εκείνη την ώρα αλλά εντάξει όλα καλά, με τον Έβαν έχουμε τρομερή σχέση».

Για τη διπλή εβδομάδα που έπεται: «Όλες οι ομάδες θέλουν να μπουν στα play-in. στα play-off. Kάποιοι ήδη κυνηγάνε άλλους στόχους όπως την τετράδα. Εμείς πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, η Μακάμπι είναι μια επικίνδυνη ομάδα, έχει πάει στο Ισραήλ και έχει πάρει αυτοπεποίθηση. Η Εφές είναι με το “χέρι στη σκανδάλη”, δεν την αντιπροσωπεύει η τελευταία θέση με το ταλέντο και το ρόστερ που έχει, θέλουν νίκες επομένως είναι τρομερά δύσκολο παιχνίδι. Το πρώτο ματς είναι με τη Μακάμπι στην έδρα μας, θέλουμε τον κόσμο να έρθει να μας στηρίξει, είναι στις 19:15, περίεργη ώρα αλλά έχει και ποδόσφαιρο μετά, να έρθει ο κόσμος να γεμίσει και τα δύο γήπεδα και να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις», κατέληξε ο Βεζένκοφ.