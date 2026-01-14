Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με όμορφες στιγμές πριν το παιχνίδι.
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε (14/1, 20:30) εκτός έδρας με την ουραγό Παρτιζάν, με την Ερυθρόλευκη αποστολή να έχει φτάσει από χθες στο Βελιγράδι για το ματς.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε μία ανάρτηση με ένα βίντεο από μερικές χαλαρές στιγμές των παικτών, λίγο πριν την αποψινή μάχη.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Στο βίντεο ξεχωρίζει η αγάπη των φίλων της ομάδας μπάσκετ που έσπευσαν να φωτογραφηθούν με τους παίκτες, ενώ ο Φρανκ Νιλικινά επιστρέφει σε… γνώριμα λημέρια και αγκαλιάζει τους πρώην συμπαίκτες του.
Ακόμη, όμορφο στιγμιότυπο του βίντεο αποτελεί η αγκαλιά του Βεζένκοφ με τον Καλάθη και τον Ποκουσέφσκι, με την ανάρτηση να «κλείνει» με πλάνα από την προπόνηση.
