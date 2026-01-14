Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, στρέφει την προσοχή του στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Παρτιζάν (20:30, NovaSports Prime) για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ρεκόρ 12-8 μετά τη νίκη επί των Βαυαρών και θέλει να χτίσει σερί, την ώρα που έχει και ένα ματς λιγότερο (αυτό με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ).

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόντε Μόρις, που στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε στο ματς με τους Βαυαρούς.

Ο Ολυμπιακός και τα αγωνιστικά προβλήματα της Παρτιζάν

Παράλληλα, στο πλαίσιο του deal μεταξύ Ολυμπιακού και Παρτίζαν για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, συμφωνήθηκε να μην αγωνιστεί ο Αμερικανός σέντερ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από την άλλη, επιστρέφουν στη διάθεση του προπονητή τους οι Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Από την άλλη πλευρά, για την Παρτίζαν τα πράγματα συνεχίζουν να πηγαίνουν πολύ άσχημα. Η ομάδα του Βελιγραδίου ισοβαθμεί με Βιλερμπάν και Εφές στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας ρεκόρ 6-15.

Η αγωνιστική κρίση που έφερε την απομάκρυνση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχει επιλυθεί σε καμία περίπτωση, με τους «ασπρόμαυρους» να προέρχονται από έξι συνεχόμενες ήττες, και τη σχέση τους με τον κόσμο τους να είναι τεταμένη.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, οι Σέρβοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, καθώς σίγουρα δεν θα αγωνιστούν οι Κάρλικ Τζόουνς, Σέικ Μίλτον, Τζαμπάρι Πάρκερ, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Στέρλινγκ Μπράουν.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Εμίν Μόγκουλκοτς (Τουρκία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Σαούλιους Ράτσιτς (Λιθουανία).