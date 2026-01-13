Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!
Παγκόσμιος χαμός για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, καθώς μεταδόθηκε σε πολλές χώρες. Ξεπέρασε και το ντέρμπι της Σερβίας.
Το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός της 19ης αγωνιστικής της Euroleague ήταν αδιαμφισβήτητα το ματς που κέντρισε το ενδιαφέρον όλης της μπασκετικής Ευρώπης, ωστόσο η… αντιπαλότητα των δύο ομάδων «έσπασε» τα τηλεοπτικά σύνορα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία καταγραφής της Euroleague, το ντέρμπι αιωνίων μεταδόθηκε σε 123 χώρες/περιοχές, ξεπερνώντας το αντίστοιχο σερβικό, ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα για την 15η αγωνιστική και είχε προβληθεί σε 112 χώρες/περιοχές.
Μεξικό, Βραζιλία, Φιλιππίνες, Αλβανία, Κροατία, Σλοβενία, Αρμενία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ουκρανία, Τσεχία, Γεωργία, Κόσοβο, Βαλτικά Κράτη, Ευρασία, Ρωσία, Πορτογαλία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Λατινική Αμερική, Ταϊβάν, Κίνα, Ντουμπάι, υποσαχάρια Αφρική είναι μόνο μερικά από τα μέρη στα οποία μεταδόθηκε το μεγάλο ελληνικό ντέρμπι.
