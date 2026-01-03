sports betsson
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)
Μπάσκετ 03 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και ο κόσμος των Πειραιωτών βρέθηκε στο ΣΕΦ και αποθέωσε τον Μπαρτζώκα, τους παίκτες του, αλλά και τον Γ. Αγγελόπουλο που τους υποδέχθηκε.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αποθεωτική υποδοχή επεφύλαξαν στους παίκτες των «ερυθρολέυκων» και τον Γιώργο Μπαρτζώκα οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» στο ΣΕΦ, μετά την μεγάλη εκτός έδρας νίκη (87-82) επί του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens για τη 19η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Πλήθος κόσμου περίμενε τους «ερυθρόλευκους» έξω από το ΣΕΦ για να γιορτάσουν τη 10η συνεχόμενη νίκη τους στην Ευρώπη απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο και τους αποθέωσαν με τον πιο θερμό τρόπο.

Στην υποδοχή παραβρέθηκε και ο εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο που χειροκρότησε τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Το σύνθημα «μέχρι τέλους» δονούσε την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, όπου ο κόσμος αψήφησε το κρύο και «ζέστανε» την αποστολή με το χειροκρότημα του.

Ολυμπιακός: Δείτε βίντεο από όσα έγιναν έξω από το ΣΕΦ:


Γ. Αγγελόπουλος: «Στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να κερδίζει τον Παναθηναϊκό, αλλά η κατάκτηση της κορυφής»

Ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε στη ΣΕΦ για να υποδεχθεί την αποστολή και μίλησε…

Για την κατάκτηση της νίκης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό: «Καλή χρονιά σε όλους πρώτα απ’ όλα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε η χρονιά έτσι με την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος. Είναι η 10η συνεχόμενη νίκη στην Ευρωλίγκα εναντίον του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά η χρονιά είναι ακόμα στην μέση οπότε συνεχίζουμε για τους στόχους που έχουμε βάλει φέτος. Να τους κατακτήσουμε όλους».Το εάν λέει πολλά αυτό το 10-0 ως σερί: «Κοίταξε να δεις. Φυσικά και λέει όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό. Αυτόν τον Παναθηναϊκό με αυτό το μπάτζετ, με το γήπεδο, με τα προβλήματα λυμένα και να τον κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο συνεχόμενα σε πολλά παιχνίδια φυσικά και είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να κερδίζει τον Παναθηναϊκό 10-0. Είναι να κατακτήσει την κορυφή».

Για τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ και την μεταγραφή ψηλού: «Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή αλλά μις και το λες για το ΣΕΦ προχωράνε όλα κανονικά για να γίνει κάτι καταπληκτικό. Νομίζω θα έχουμε καλές εξελίξεις. Δεν έχω να σας πω αυτήν την στιγμή κάτι (για την μεταγραφή ψηλού). Πάντως το μόνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει η ομάδα η καλύτερη που μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους».

Για την αγάπη του κόσμου και το ότι έχει φτάσει στο σημείο να ζητούν να βγουν φωτογραφία μαζί του: Ευχάριστο είναι. Η αγάπη του κόσμου μας δίνει δύναμη και κίνητρο για να συνεχίσουμε. Αυτήν την στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει γήπεδο. Τόσα χρόνια βάζουμε εμείς λεφτά. Και για το γήπεδο θα βάλουμε πάρα πολλά λεφτά γιατί μερικοί είναι μπερδεμένοι και καλό είναι να το καταλάβουν αυτό. Να τους φύγουν οι απορίες. Έτσι Πρωτοχρονιά τώρα καλή χρονιά. Δίνει δύναμη η αγάπη του κόσμου. Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Βλέπετε την σχέση που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλές δηλώσεις.

Για το τι εύχεται για το 2026: «Τα καλύτερα. Να πάμε εκεί που μας αξίζει. Να είστε καλά», κατέληξε ο εκ των ισχυρών ανδρών της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Αγγελόπουλος.

googlenews

inStream - Ροή Ειδήσεων
Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός πέφτει σε δέντρο και σε 7 σταθμευμένα οχήματα, σε διαφορετικά σημεία των δρόμων
Κηφισιά 03.01.26

Μεθυσμένο ράλι οδηγού με... θύματα ένα δέντρο και 7 σταθμευμένα οχήματα

Επεσε σε δέντρο επί της οδού Αργους στην Κηφισιά, συνέχισε χτυπώντας δύο αυτοκίνητα, σε άλλο σημείο του δρόμου ακόμα τρία, για να ακινητοποιηθεί στην οδό Ναυπλίου αφού έπεσε σε άλλα δύο σταθμευμένα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο
ΗΠΑ - Ιαπωνία 03.01.26

Τραμπ καλεί Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο

Την άνοιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Περού: 2 μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση κατά του συγκροτήματός τους στη διάρκεια συναυλίας
Περού 03.01.26

Δύο μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στη διάρκεια συναυλίας

Περουβιανός κιθαρίστας και βενεζουελάνος τρομπονίστας τραυματίστηκαν στο Περού από την ένοπλη επίθεση, στη διάρκεια συναυλίας, εναντίον του μουσικού συγκροτήματος στο οποίο συμμετείχαν.

Σύνταξη
Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ από το Ισραήλ
Πρόσβαση ΜΚΟ 03.01.26

Οι MSF καταγγέλλουν την «αποτρόπαια» απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

«Είναι αποτρόπαιο να χρησιμοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια ως εργαλείο πολιτικής ή συλλογικής τιμωρίας», από το Ισραήλ καταγγέλλουν οι MSF, για την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ στη Γάζα.

Σύνταξη
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του
Κόσμος 03.01.26

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι υπερασπίστηκε την κατάργηση εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε ο προκάτοχός του, την περίοδο που του είχε ασκηθεί δίωξη για ατασθαλίες στην προεκλογική εκστρατεία

Σύνταξη
Γάζα: Πολύ ανήσυχος ο Γκουτέρες για την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την πρόσβαση σε δεκάδες ΜΚΟ
«Να ακυρωθεί» 03.01.26

«Πολύ ανήσυχος» ο Γκουτέρες με τη νέα απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος για την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών πως αναστέλλουν τη δράση πολλών διεθνών ΜΚΟ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», και καλεί να ακυρωθεί «το μέτρο αυτό».

Σύνταξη
Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι
«Ψυχρή Λίμνη» 03.01.26

Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι

Πρωτοφανής χιονόπτωση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάλυψε κομητείες της Νέας Υόρκης, με το χιόνι ανά περιπτώσεις να υπερβαίνει το ενάμιση μέτρο. Οι διασώστες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους.

Σύνταξη
Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου
Yedioth Ahronoth 03.01.26

Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου

Το αίτημα του Ισραήλ στο Κατάρ έγινε μετά από απειλές της Χαμάς πως αν δεν έπαιρναν περαιτέρω χρηματοδότηση, πως θα υπήρξε επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάτι που εν τέλει συνέβη με την Καταιγίδα του Άλ Άκσα

Σύνταξη
Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών
«Απανθρωποποίηση» 03.01.26

Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών

Η εισαγγελία έχει δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες από γυναίκες ότι φωτογραφίες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «γυμνώθηκαν» από το Grok και δημοσιεύθηκαν στο Χ. Καταγγελίες και στη Βρετανία.

Σύνταξη
Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ
Κόσμος 02.01.26

Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ

Το ντόμινο του ανασχηματισμού στην Ουκρανία μετά την τοποθέτηση του Κιρίλο Μπουντανόφ συνεχίζεται με τον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους

Σκληρή γλώσσα εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου χρησιμοποιεί η Τρικούπη, βλέποντας πίσω από τη σπουδή του να εξαπολύσει πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται αμυνόμενος και βοηθώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση, προσπάθεια για να εξασφαλίσει θέση σε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Φοιτητές: «Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» – Οι σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές
«Σκανδαλώδες μέτρο» 02.01.26

«Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» - Οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές

Αγανακτισμένοι οι φοιτητές, έντονες διαμαρτυρίες από τους συλλόγους τους - Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, δε, ότι την 31η Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε μοναχά η πρώτη φάση της εκκαθάρισης

Σύνταξη
Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων
«Ανησυχητική τάση» 02.01.26

Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η UNIFIL είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την ανάπτυξη δυνάμεών της, καλώντας τις IDF «να σταματήσουν κάθε επιθετική συμπεριφορά εναντίον κυανοκράνων ή πλησίον αυτών».

Σύνταξη
Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας

H Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ βρίσκονται σε ανεπίσημο πόλεμο στην Υεμένη υποστηρίζοντας διαφορετικές φράξιες παρότι στο παρελθόν δρούσαν από κοινού εναντίον της Ανσάρ Αλλάχ του Χούθι

Σύνταξη
