Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)

Ολυμπιακός: Αποθεωτική υποδοχή επεφύλαξαν στους παίκτες των «ερυθρολέυκων» και τον Γιώργο Μπαρτζώκα οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» στο ΣΕΦ, μετά την μεγάλη εκτός έδρας νίκη (87-82) επί του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens για τη 19η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Πλήθος κόσμου περίμενε τους «ερυθρόλευκους» έξω από το ΣΕΦ για να γιορτάσουν τη 10η συνεχόμενη νίκη τους στην Ευρώπη απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο και τους αποθέωσαν με τον πιο θερμό τρόπο.

Στην υποδοχή παραβρέθηκε και ο εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο που χειροκρότησε τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Το σύνθημα «μέχρι τέλους» δονούσε την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, όπου ο κόσμος αψήφησε το κρύο και «ζέστανε» την αποστολή με το χειροκρότημα του.

Ολυμπιακός: Δείτε βίντεο από όσα έγιναν έξω από το ΣΕΦ:

Γ. Αγγελόπουλος: «Στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να κερδίζει τον Παναθηναϊκό, αλλά η κατάκτηση της κορυφής»

Ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε στη ΣΕΦ για να υποδεχθεί την αποστολή και μίλησε…

Για την κατάκτηση της νίκης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό: «Καλή χρονιά σε όλους πρώτα απ’ όλα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε η χρονιά έτσι με την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος. Είναι η 10η συνεχόμενη νίκη στην Ευρωλίγκα εναντίον του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά η χρονιά είναι ακόμα στην μέση οπότε συνεχίζουμε για τους στόχους που έχουμε βάλει φέτος. Να τους κατακτήσουμε όλους».Το εάν λέει πολλά αυτό το 10-0 ως σερί: «Κοίταξε να δεις. Φυσικά και λέει όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό. Αυτόν τον Παναθηναϊκό με αυτό το μπάτζετ, με το γήπεδο, με τα προβλήματα λυμένα και να τον κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο συνεχόμενα σε πολλά παιχνίδια φυσικά και είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να κερδίζει τον Παναθηναϊκό 10-0. Είναι να κατακτήσει την κορυφή».

Για τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ και την μεταγραφή ψηλού: «Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή αλλά μις και το λες για το ΣΕΦ προχωράνε όλα κανονικά για να γίνει κάτι καταπληκτικό. Νομίζω θα έχουμε καλές εξελίξεις. Δεν έχω να σας πω αυτήν την στιγμή κάτι (για την μεταγραφή ψηλού). Πάντως το μόνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει η ομάδα η καλύτερη που μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους».

Για την αγάπη του κόσμου και το ότι έχει φτάσει στο σημείο να ζητούν να βγουν φωτογραφία μαζί του: Ευχάριστο είναι. Η αγάπη του κόσμου μας δίνει δύναμη και κίνητρο για να συνεχίσουμε. Αυτήν την στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει γήπεδο. Τόσα χρόνια βάζουμε εμείς λεφτά. Και για το γήπεδο θα βάλουμε πάρα πολλά λεφτά γιατί μερικοί είναι μπερδεμένοι και καλό είναι να το καταλάβουν αυτό. Να τους φύγουν οι απορίες. Έτσι Πρωτοχρονιά τώρα καλή χρονιά. Δίνει δύναμη η αγάπη του κόσμου. Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Βλέπετε την σχέση που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλές δηλώσεις.

Για το τι εύχεται για το 2026: «Τα καλύτερα. Να πάμε εκεί που μας αξίζει. Να είστε καλά», κατέληξε ο εκ των ισχυρών ανδρών της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Αγγελόπουλος.