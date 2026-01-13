Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός πριν από μερικές μέρες έκλεισε μια σπουδαία μεταγραφή, που μπορεί να αλλάξει όλη τη χρονιά του, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτιζάν. Οι ερυθρόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση στη σέρβικη ομάδα και τις κακές σχέσεις του Αμερικανού με τον κόσμο, πλήρωσε buy out περίπου 500.000 ευρώ και τον υπέγραψε για 2.5 χρόνια σε ένα σπουδαίο deal.

Ο Τζόουνς μάλιστα έχει πραγματοποιήσει ήδη το ντεμπούτο του την περασμένη Κυριακή κόντρα στην Καρδίτσα εκτός έδρας και είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία, όμως αυτή τη βδομάδα δεν πρόκειται να αγωνιστεί στη Euroleague και στο ματς στο Βελιγράδι με την πρώην ομάδα του την Παρτιζάν.

Όπως απάντησε και ο ίδιος μετά το ματς με την Καρδίτσα και το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα για το αν θα παίξει κόντρα στην Παρτιζάν ήταν ξεκάθαρος: «Όχι, αυτό είναι μέρος της συμφωνίας και είναι κάτι που έπρεπε να αποδεχτώ. Κάνω ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε να είμαι έτοιμος και σε φόρμα για τα υπόλοιπα παιχνίδια».

Η συμφωνία Ολυμπιακού – Παρτιζάν για Τζόουνς και το μοναδικό σενάριο να «σπάσει»

Οι δύο ομάδες συμφώνησαν να μην βρεθεί στη Σερβία ο Αμερικανός σέντερ, ώστε το ματς να κυλήσει χωρίς προβλήματα και ένταση, με τους οργανωμένους της ομάδας να είναι στα… κάγκελα με τον παίκτη. Ωστόσο, υπάρχει μια «δικλείδα» για το υπόλοιπο της διοργάνωσης και φυσικά για τα επόμενα δύο χρόνια που θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου παίκτης του Ολυμπιακού.

Αν κάνει το «θαύμα» η Παρτιζάν και ανέβει στη βαθμολογία της Euroleague και καταφέρει να περάσει στο play in ή στα play off και διασταυρωθεί με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, κάτι που μοιάζει σχεδόν αδύνατον τη δεδομένη χρονική στιγμή, τότε ο Τζόουνς θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά ανεξάρτητα το τι θα γίνει στη εξέδρα. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι πολύ μακρινό, με τον Ολυμπιακό και την Παρτιζάν να έχουν άτυπη συμφωνία… κυρίων για την Τετάρτη προκειμένου να μην είναι τεταμένο το κλίμα. Χωρίς κανένα έγγραφο και κανένα χαρτί, απλά για να μην δημιουργηθούν προβλήματα με τον Τζόουνς.

Ο Τζόουνς με την ομάδα του Βελιγραδίου σε 17 συμμετοχές στη φετινή EuroLeague έχει 10.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 23’36” συμμετοχής κατά μέσο όρο, ωστόσο αποχώρησε από την Παρτιζάν, καθώς οι σχέσεις του με τους οργανωμένους της ομάδας είχε φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς θεωρούσαν πως έπαιξε ρόλο στην φυγή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ομάδα.