Στην Καρδίτσα με Τζόουνς ο Ολυμπιακός – Εύκολο απόγευμα στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Στις 13:00 ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στην Καρδίτσα και στις 16:00 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί το Περιστέρι στο ΟΑΚΑ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL
- Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
- Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
- Πες μου πως φλερτάρεις, για να σου πω ποιος είσαι
- Τρεις σκιέρ βρήκαν τον θάνατο όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδες στις Άλπεις
Η 14η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώνεται με τέσσερα παιχνίδια την Κυριακή (11/1). Στις 13:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί σε αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών τη Μύκονο Betsson, με τον αγώνα να προβάλλεται από το EΡΤ Sports 1. Την ίδια ώρα, η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο «Γιάννης Μπουρούσης», με την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ να μεταδίδει το παιχνίδι.
Οι ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν με τους Θεσσαλούς, με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα φυσικά στον Ταϊρίκ Τζόουνς που ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πριν λίγα 24ωρα στην αναμέτρηση με την Μπάγερν ήταν στην 12άδα, αλλά προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Στις 16:00 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» (ΟΑΚΑ) το Περιστέρι σε έναν αγώνα που θα μεταδώσει επίσης η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ το Μαρούσι θα κοντραριστεί την ίδια ώρα με τον Προμηθέα Πάτρας στο «Κ. Γ. Αμαρουσίου», με το ματς να προβάλλεται στο ΕΡΤ Sports 1.
Αναλυτικά το πρόγραμμα (11/1) στη Stoiximan GBL – Πότε παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός:
13:00 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson
13:00 Καρδίτσα – Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι Betsson
16:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πάτρας
- Στην Καρδίτσα με Τζόουνς ο Ολυμπιακός – Εύκολο απόγευμα στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
- Νέα δημοσιεύματα για Αντίνο: «Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να αναλάβει μέρος των φόρων της μεταγραφής»
- Ο Γιάννης Αλαφούζος πήγε για φαγητό στα KFC και έγινε… viral (vid)
- Αποθέωση από την «ΑS»: «Ο Σπανούλης γυρίζει… τούμπα όλη τη Euroleague»
- Ασύλληπτο: Οι παίκτες της Αλγερίας έκαναν «ντου» στον διαιτητή στα αποδυτήρια (vid)
- Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός
- Κλείνει το deal του Ντραγκόφσκι στην Βίντζεβ Λοτζ
- Το συγκινητικό αντίο του Τρέι Γιανγκ στους Χοκς (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις