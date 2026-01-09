Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα

Όπως όλα δείχνουν ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα κάνει το βράδυ της Παρασκευής (21:15) το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις που ήθελαν τον Αμερικανό σέντερ να παίρνει χρόνο συμμετοχής στον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος με την Καρδίτσα, φαίνεται πως τελικά θα κάνει πιο γρήγορα από το αναμενόμενο την πρώτη του εμφάνιση με τους Πειραιώτες.

Ο Τζόουνς, λοιπόν, θα είναι στη δωδεκάδα για τον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, για την 21η αγωνιστική της regular season της Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε δηλώσει πως στον Ολυμπιακό δεν βιάζονται με την συμμετοχή του, ωστόσο, ο βαθμός ετοιμότητάς του είναι τέτοιος που του δίνει το δικαίωμα να αγωνιστεί από την πρώτη κιόλας εβδομάδα παρουσίας του στην Ελλάδα!

Στη δωδεκάδα θα είναι και ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος είχε λείψει από την ομάδα του Πειραιά με τραυματισμό. Και μαζί με την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός πλέον είναι πολύ γεμάτος και θέλει απόψε να επιστρέψει με εμφατικό τρόπο στις νίκες, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε.

Μπήκε στη λίστα των ξένων για την Stoiximan GBL

Ο Ολυμπιακός παράλληλα δήλωσε τον Τζόουνς και στη λίστα των ξένων της ομάδας για την Stoiximan GBL. Μια επίσης αναμενόμενη εξέλιξη με τον Αμερικανό σέντερ που θα κάνει ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα την Κυριακή απέναντι στην Καρδίτσα.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τη θέση του Σέιμπεν Λι που παίζει πλέον στην Εφές.

Οι ξένοι του Ολυμπιακού στην GBL: Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Ταϊρίκ Τζόουνς.