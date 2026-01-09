sports betsson
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 15:25
Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα
Euroleague 09 Ιανουαρίου 2026 | 13:22

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τη Μπάγερν το βράδυ της Παρασκευής και όλα δείχνουν ότι θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα». Δηλώθηκε και στη λίστα ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Αμερικανός σέντερ.

Όπως όλα δείχνουν ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα κάνει το βράδυ της Παρασκευής (21:15) το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις που ήθελαν τον Αμερικανό σέντερ να παίρνει χρόνο συμμετοχής στον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος με την Καρδίτσα, φαίνεται πως τελικά θα κάνει πιο γρήγορα από το αναμενόμενο την πρώτη του εμφάνιση με τους Πειραιώτες.

Ο Τζόουνς, λοιπόν, θα είναι στη δωδεκάδα για τον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, για την 21η αγωνιστική της regular season της Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε δηλώσει πως στον Ολυμπιακό δεν βιάζονται με την συμμετοχή του, ωστόσο, ο βαθμός ετοιμότητάς του είναι τέτοιος που του δίνει το δικαίωμα να αγωνιστεί από την πρώτη κιόλας εβδομάδα παρουσίας του στην Ελλάδα!

Στη δωδεκάδα θα είναι και ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος είχε λείψει από την ομάδα του Πειραιά με τραυματισμό. Και μαζί με την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός πλέον είναι πολύ γεμάτος και θέλει απόψε να επιστρέψει με εμφατικό τρόπο στις νίκες, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε.

Μπήκε στη λίστα των ξένων για την Stoiximan GBL

Ο Ολυμπιακός παράλληλα δήλωσε τον Τζόουνς και στη λίστα των ξένων της ομάδας για την Stoiximan GBL. Μια επίσης αναμενόμενη εξέλιξη με τον Αμερικανό σέντερ που θα κάνει ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα την Κυριακή απέναντι στην Καρδίτσα.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τη θέση του Σέιμπεν Λι που παίζει πλέον στην Εφές.

Οι ξένοι του Ολυμπιακού στην GBL: Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Κριστίν Λαγκάρντ: Πείτε με «Μαντάμ Κρίση»

Κριστίν Λαγκάρντ: Πείτε με «Μαντάμ Κρίση»

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου. Το αίτημα έγινε και επίσημα αποδεκτό

Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»
Euroleague 09.01.26

Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»

Ο Κέβιν Πάντερ έδωσε συνέντευξη στο «Mozzartsport» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα, την αμφισβήτηση που δέχθηκε, αλλά και την πορεία που τον οδήγησε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»
Euroleague 08.01.26

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό να παραδέχεται ότι η πρόκληση αυτή δεν έρχεται σε καλή εποχή για τη Μπάγερν Μονάχου.

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»
Euroleague 08.01.26

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο επεσήμανε ότι για να μεταφραστεί αυτό σε τίτλους και νίκες, χρειάζεται πολλή δουλειά. Τι είπε ενόψει Μπάγερν, για τους τραυματίες και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ολυμπιακός: Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ
Euroleague 08.01.26

Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
ΔΥΠΑ 09.01.26

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του
1486 09.01.26

Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του

Το παλάτσο που κάποτε φιλοτεχνήθηκε από τον Κλοντ Μονέ βγαίνει και πάλι στην αγορά - Ωστόσο, οι ιστορίες τρόμου ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες πώλησης του.

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Δένδιας κατήγγειλε την αντιπολίτευση για ψηφοθηρική στάση στο ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και διεμήνυσε ότι δεν θα βρεθεί ξανά πρωθυπουργός στη θέση του Καραμανλή το 1974 να μην μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα.

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου. Το αίτημα έγινε και επίσημα αποδεκτό

Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε
Κοινωνική δράση 09.01.26

Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας»αναφέρει ο Δήμος Γρεβενών στο «προσκλητήριο βοήθειας» που εξέπεμψε.

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση
Ελλάδα 09.01.26

Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση

Η χιονοστιβάδα που σκότωσε τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια δεν ήταν ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα μιας «πολύπλοκης διαστρωμάτωσης» χιονιού και μιας πλαγιάς που λειτούργησε ως παγίδα.

Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακιστέος ο 26χρονος
Ένταση στα δικαστήρια 09.01.26

Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Προφυλακιστέος ο 26χρονος

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους - Ένταση έξω από τα δικαστήρια στην Πάτρα όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι τους αδικοχαμένου 30χρονου

«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση
Κόσμος 09.01.26

«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση

Oι περιοχές που είναι γνωστές ως «μπλε ζώνες» είναι τα μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 χρόνια

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Δυτική Μακεδονία 09.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα - πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)
Μπάσκετ 09.01.26

Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)

Μπύρες, ναρκωτικά, γυναίκες και... πολύ μπάσκετ ήταν όσα περιελάμβανε η ζωή του θρυλικού Αμερικανού μπασκετμπολίστα, Ρόι Τάρπλεϊ, ο οποίος άφησε το σημάδι του στη χώρα μας και «έφυγε» σαν σήμερα το 2015 προδομένος από την καρδιά του…

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

